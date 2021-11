Petrică Mîţu Stoian s-a stins din viață în cursul zilei de sâmbătă, iar Niculina Stoican, una dintre cântărețele de muzică populară care îl cunoștea foarte bine, vine cu dezvăluiri fără precedent.

Petrică Mîţu Stoian și Niculina Stoican au fost la numeroase evenimente împreună şi îi lega o prietenie strânsă. Într-un interviu acordat pentru fanatk.ro, cântăreața susține că știa despre problemele de sănătate pe care artistul le avea, dar și despre tratamentul de ozonoterapie care i-ar fi declanșat problemele. Totodată, ea susține că Petrică Stoian urma să-și opereze o valvă de la inimă.

“Știu că a avut probleme cu inima și că a fost la un tratament cu ozonoterapie și de acolo s-au declanșat problemele. El avea probleme cu inima, cu o valvă care trebuia operată și care, se pare, că i-a făcut această complicație.

Era bine (n.r. a filmat pentru mai multe emisiuni săptămâna trecută), dar, din păcate, cu inima a fost o problemă. Eu am petrecut clipe frumoase lângă el și ne-am bucurat de atâta succes împreună, suntem din același loc, am cântat la fel… Deci, ce să vă spun?! Nu știu ce să spun, pentru mine el este el și așa rămâne întotdeauna. Îmi pare rău că nu mai este! Nu contează ce este pentru mine!”, a declarat Niculina Stoican pentru sursa citată.

”A început să sângereze”

Steliana Sima a reacționat și ea la moartea marelui artist. Aceasta susține că cei doi artişti au participat împreună la o filmare, unde s-a întâmplat un lucru destul de ciudat.

Aceasta a spus că Petrică Mîţu Stoian își dorea să aibă mai mult timp pentru el, precizând că acea filmare va fi ultima la care participă, lucru care ulterior s-a dovedit a fi adevărat, însă ea nu s-ar fi gândit niciodată că aceea va fi ultima lor întâlnire.

”Joi ne-am văzut, de unde să știu că e ultima întâlnire? Ieșise la pensie și voia să colinde lumea, să se ocupe de el, voia să își mănânce liniștit pâinea. Este ultima mea filmare la care particip, mi-a zis joi. Încercați și voi să nu vă mai duceți în perioada asta. A zis că vrea să se ocupe și de el… Și chiar a fost ultima lui filmare…

Nu m-am speriat când i-am dat sânge, dar când am auzit de coagulante luate în exces, am făcut legătura. Nu avea în ce să se înțepe, nu am ace sau bolduri. A zis uite ce mi-ai făcut și am continuat să râdem. Am făcut glume și cu Enceanu. Sunt devastată”, a declarat aceasta.

Totodată, ea și-a mai amintit de un eveniment în care cântărețul s-a electrocutat de ea și a început să sângereze, lucru care a pus-o pe gânduri.

Se electrocutase de mine și am făcut legătura acum cu anticoagulantele. Începuse să sângereze și m-a întrebat dacă am un ac sau bold la costum. I-am zis că nu. S-a electrocutat de hainele mele și a început să îi curgă sânge din degetul mare. Am fost la o emisiune săptămâna trecută, ne mulțumea că suntem prietenii lui. Cum să te desparți de el joi și acum să afli că nu mai este?”, a mărturisit Steliana Sima la România TV.

Sora artistului cere scutirea de necropsie

Cosmin Librimir, directorul Spitalului de Urgență Reșița, a vorbit la Antena 3 despre primele momente în care artistul a ajuns la spital, dar și despre una dintre dorințele familiei lui Mâțu Stoian după decesul acestuia.

Acesta susține că medicii au depistat că are o afecțiune pulmonară care ar fi putut fi cauzată de boală. Totodată, el a precizat că sora lui Petrică Mîţu Stoian ar fi cerut scutirea de necropsie

„A fost aduc cu ambulanța de la Slatina-Nera, unde este un centru de terapie hiperbară. Acuzele inițiale au fost oarecum benigne. Colegii mei au depistat că are o afecțiune pulmonară probabil secundară acestei boli și, din păcate, starea lui a devenit rapid instabilă instalându-se decesul în jurul orei 21.00.

În momentul în care omul are o afecțiune pulmonară și saturația scade se produce o hipoxie care este inclusiv cerebrală și atunci poate percepe totul altfel decât un om sănătos. (…) În principiu, legal, orice persoană decedată se ridică (de la morgă, n.r.) după 24 de ore. Dânsul, din păcate, a suferit decesul în jurul orei 21.00 și din ce știu eu sora dânsului ar dori scutirea de necropsie”, a precizat Cosmin Librimir.

Amintim faptul că Petrică Mîţu Stoian fusese internat în stare gravă la secţia ATI a Spitalului Reşiţa și s-a stins din vață la vârsta de 61, în urma unor complicaţii după infecţia cu Covid.

Directorul spitalului declara că acesta a dezvoltat o bronhopneuomonie care a fost mult mai amplă, el decedând ulterior din cauza unui șoc septic.

„A venit la clinică să facă terapie hiperbară post-COVID. A dezvoltat o bronhopneuomonie care a fost mult mai amplă. A decedat în urma unui şoc septic. A fost resusictat, dar organismul tău nu a mai rezistat”, a declarat pentru Româniatv.net directorul medical al Spitalului de Urgenţă Reşiţa.