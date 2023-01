Bebe Cotimanis nu se teme de moarte! Ce i s-a întâmplat atunci când și-a condus mama pe ultimul drum?

În cadrul unui interviu de excepție, Bebe Cotimanis și-a deschis sufletul și a vorbit despre un subiect sensibil, pe care mulți îl evită: moartea. Vedeta a dezvăluit că nu se teme de moarte și că o așteaptă „cu o oarecare curiozitate” deoarece a trăit o experiență paranormală când și-a condus mama pe ultimul drum.

Mama sa s-a stins din viața în urmă cu șapte ani, însă și acum își amintește perfect clipa în care a simțit că sufletul ei s-a ridicat la Cer. Vedeta a mărturisit că a zâmbit când a simțit prezența spiritului mamei sale și chiar i-a făcut cu mâna în semn de rămas bun.

„Am zis tuturor acolo. Am plâns până atunci, am plâns și la Biserică, dar când a așezat-o pe mama acolo, știam că nu mai e mama acolo. Știam. Nu mi-am impus. Dacă mă întorc în timp, am și simțit. Am simțit. Nu spun că am văzut-o, că nu sunt nebun. Am simțit aburul ăla, spiritul ei, care se ducea spre Cer. La un moment dat am si zâmbit.

Am făcut, așa, cu mâna discret, în semn de la revedere. Eu simt că asta se întâmplă. Este un fenomen. Mie nu mi-e frică de moarte. O aștept cu o oarecare curiozitate”, a recunoscut Bebe Cotimanis în cadrul podcastului „Altceva cu Adrian Artene”.

Constantin Cotimanis a explicat de ce toată lumea îi spune „Bebe”

În cadrul podcastului, marele actor, pe numele său eral „Constantin Cotimanis”, a explicat de ce toată lumea îi spune „Bebe Cotimanis”.

Deși nu știe exact cine i-a spus pentru prima dată așa și nici ce legătură este între „Constantin” și „Bebe”, el crede că „bebe” a fost porecla pe care i-a dat-o mama sa.

„Probabil (n.r mama lui l-a alintat cu „bebe”). Eram prea mic ca să-mi amintesc. M-am trezit când am început să vorbesc și să gândesc. Mă chema Bebe. Constantin am aflat că mă cheamă când m-a înscris la școală. Glumesc, evident. Dar, Bebe. De obicei Bebe se leagă de Constantin iar eu nu mi-am dat seama niciodată cum și de ce. Deci Bebe. Iar eu cu soarta asta mă împac”, a afirmat vedeta.