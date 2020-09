Mai precis, este vorba despre actorul Bebe Cotimanis. Din 5 octombrie acesta va fi vocea postului Prima TV. Mai mult decât atât, acesta se va auzi și la televiziunile sportive ale grupului Clever ( Look Sport, Look Sport 2, Look Sport 3 și Look Sport 4K).

Anterior, acesta a fost vocea postului PRO TV timp de 25 de ani.

Constantin Bebe Cotimanis a jucat în filme precum „Paranoia 1.0”, „Asfalt Tango” sau „Epicenter.” A interpretat rolul lui Grigore Varlam, un interlop foarte bogat, în serialul „Lacrimi de iubire” și a făcut parte și din juriul emisiunii „Românii au talent.” El este cunoscut ca fiind vocea de la Pro TV.

Prima TV a fost preluată de către Clever Business Transilvania

În luna septembrie a acestui an, Clever Business Transilvania a preluat, de la Cristian Burci, patronul trustului Adevărul Holding, postul de televiziune Prima TV.

Pe lângă canalele sportive anterior menționate, grupul media dezvoltat de către Adrian Tomșa mai deține și televiziunile temative Agro TV, Profit.ro. și site-urile looksport.ro, lookplus.ro, lookmedica.ro, agro-tv.ro și profit.ro.

În anii 2018 şi 2019, Clever Business Transilvania nu a declarat nicio cifră de afaceri, iar în ultimii trei ani fiscali a declarat pierderi constante, arată declaraţiile aferente acestor ani şi depuse la Ministerul Finanţelor. În 2019, pierderea Clever Business Transilvania a fost de 150.000 de lei. De asemenea, în 2018, firma nu a avut niciun angajat, iar pentru 2019 figurează cu un singur angajat, potrivit Gazeta de Cluj.

Pop Tudor Mircea este administratorul societăţii SC Clever Business Transilvania SRL, acţionari fiind Adrian Tomșa (75%) și societatea CLEVER MEDIA NETWORK SRL. Aceasta din urmă este controlată tot de Tomșa și în anul 2018, ultimul an declarat fiscal, a avut o cifră de afaceri de peste 111 de milioane de lei, un profit de aproape 4 milioane de lei și 60 de angajați.