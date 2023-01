Celebrul creator de modă Cătălin Botezatu a dezvăluit recent că are doi copii de care știe sigur. Invitat în urmă cu ceva vreme în emisiunea „După faptă și răsplată” moderată de Cristina Șișcanu la Metropola TV, Cătălin Botezatu nu s-a sfiit să vorbească despre viața sa personală, lucru pe care nu-l face foarte des.

Cătălin Botezatu are însă un mare regret

În cadrul emisiunii, creatorul de modă a spus că are doi copii, ambii băieți și că ține legătura cu ei. Designerul a recunoscut însă că nu îi ajută financiar, pentru că este de părere că poate folosi acei bani în scop caritabil. După ce a vorbit despre cei doi băieți, de care știe sigur că sunt ai lui, Cătălin a spus că are însă mare regret, și anume că nu are o fetiță.

„Eu am doi copii de care știu sigur. Ambii băieți. Oamenii din familia mea, părinții și așa mai departe, au tot ce le trebuie. De ce nu ar merge banii mei într-o altă direcție, la niște oameni care chiar au nevoie de ei? Copiii mei poate că au nevoie de bani, poate că nu. Dar copiii, în general, ar trebui să muncească. Mă gândeam, anul trecut, ce ar fi să-mi facă o doamnă cadou o fetiță? Aș fi topit, s-ar duce pe râpă toată cariera mea”, a mărturisit Cătălin Botezatu.

Anterior, el a mai vorbit despre copiii săi și a mărturisit că nu prea vrea să-și expună familia și persoanele iubite presei, dar a spus că cei doi băieți îi seamănă leit.

Nu îmi place să-mi expun persoanele pe care le iubesc presei

„Se știe de ei de mulți ani. Se știe și am spus dintotdeauna că nu vreau să-mi implic familia și când spun asta, mă refer și la cei doi fii și la iubitele, soțiile, amantele. Eu cred că asta ține de demnitatea unui bărbat adevărat, iar eu vreau să cred că sunt așa și voi rămâne așa.

Nu îmi place să-mi expun persoanele pe care le iubesc presei. Seamănă leit cu mine, iar în rest nici nu contează. Unul dintre ei l-am ținut ascuns pentru că el s-a ținut ascuns. De restul s-a știut. Nu sunt secretos”, declara Cătălin Botezatu în urmă cu ceva vreme, pentru Viva.

În urmă cu mai mulți ani, designerul declara că a adoptat un copil din Asia, despre care a spus că îl va ajuta lunar cu bani până când va împlini 18 ani.

„Este adevărat e că am adoptat un copil la distanță de care m-am ocupat mulți ani și pe care l-am văzut mulți, mulți ani. Deal-ul a fost să îi trimit o sumă de bani până la 18 ani. A împlinit acești ani, bineînțeles îi trimit în continuare bani, deja are o viață a lui. E tot un băiat”, spunea designerul.