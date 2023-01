Mihaela Rădulescu nu consumă deloc alcool

Mihalea Rădulescu a dezvăluit secretul siluetei sale de invidiat. La cei 53 de ani ai săi, vedeta arată impecabil pentru că nu consumă niciodată alcool, face mișcare aproape zilnic și nu mănâncă sărat seara pentru a nu se trezi cu fața umflată.

„Eu nu beau alcool niciodată, iar asta din start te menține bine. Sport fac aproape zilnic. Sunt zile în care nu am chef sau nu am timp, dar la două-trei zile tot fac ceva sport. În perioada de filmare am un regim controlat de mâncare. Nu mănânc sărat seara ca să nu mă trezesc umflată la față. Țin cont de lucrurile astea. Încerc să nu mănânc mai mult decât este cazul. Încerc să mănânc mai sănătos decât de obicei”, a declarat Mihaela Rădulescu în cadrul unui interviu acordat pentru Viva!.

Mihaela Rădulescu a luat masa alături de Arnold Schwarzenegger

Pe lângă silueta de invidiat, Mihaela Rădulescu se poate mândri și cu o carieră prosperă și cu o relație frumoase. Vă amintim că vedeta trăiește de opt ani de zile o frumoasă poveste de dragoste alături de austriacul Felix Baumgartner. De când este împreună cu celebrul cascador, Mihaela Rădulescu a fost surprinsă de multe ori în preajma unor vedete internaționale, precum Patrick Dempsey, John Travolta, Max Verstappen și Jason Momoa.

Cu puțin timp în urmă, aceasta a reușit să își surprindă fanii, prietenii și rudele. Iubitul ei, Felix Baumgartner, a postat pe pagina sa de Instagram o fotografie în care se afla la masă alături de Mihaela Rădulescu și de celebrul actor Arnold Schwarzenegger. Se pare că austriacul este foarte bun prieten cu actorul din Terminator.

În fotografie se vede cum cei trei servesc micul dejun. Faptul că Mihaela Rădulescu ia masa cu Arnold Schwarzenegger a stârnit reacții inedite din partea internauților.

„Mihaela, ești minunată!!! Doi bărbați bine de tot în preajma ta, dar mereu vei fi la înălțime!”, „O doamnă superbă din România cu două staruri internaționale. Felicitări, Mihaela! Suntem mândri de tine!”, „Una bucată Wonder Woman și două bucăți Terminator!”, „Mihaela este superbă! Chiar merită să fie fericită!”, „Wow, mă înclin!” sunt doar câteva dintre comentariile scrie de fanii ei.