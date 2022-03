Vladimir Putin nu se va opri în Ucraina! Avertismentul venit din partea Lituaniei: Să evităm un al Treilea Război Mondial

Preşedintele Lituaniei, Gitanas Nauseda, a venit cu un avertisment extrem de dur pentru secretarul de stat american Antony Blinken. Acesta spune că, pentru a evita un al Treilea Război Mondial, trebuie ca liderul de la Kremlin să fie oprit, notează Reuters, care adaugă că Vladimir Putin nu se va opri în Ucraina și că această țară trebuie ajutată „prin toate mijloacele (…) alegerea este în mâinile noastre”.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unei întrevederi cu Antony Blinken, cel care a pornit o vizită în statele baltice. După întrevederea cu președintele Lituaniei, secretarul de stat american urmează să poarte discuții cu ministrul de Externe și cu prim-ministru din această țară.

Înainte, Antony Blinken le-a spus angajaților de la ambasada americană din capitala Lituaniei că invazia rusă din Ucraina a schimbat principiile de bază concepute să mențină pacea între națiuni.

„Este important ca oamenii să înţeleagă care este miza de fapt. Aceasta trece dincolo de Ucraina, de statele baltice, chiar de Europa”, a spus secretarul de stat american.

Talked as close friends & Allies 🇱🇹🇺🇸 with @SecBlinken about 🇷🇺 appalling war against #Ukraine & security threats in Europe. Stressed the urgent need to move from deterrence to real defence. Reinforced @NATO and 🇺🇸military presence in Baltic region is crucial. #StrongerTogether pic.twitter.com/M5CQHjDnGB

Înainte de a vizita Lituania, secretarul de stat american Antony Blinken a efectuat o vizită în Republica Moldova, acolo unde a oferit asigurări cu privire la sprijinul Statelor Unite ale Americii pentru Chișinău în gestionarea crizei refugiaților din Ucraina.

În urma vizitei, șeful diplomației Statelor Unite ale Americii a posta un mesaj pe contul său de Twitter unde a notat că este optimist cu privire la progresul pe care Republica Moldova l-a făcut în cei 30 de ani de independență, referindu-se la creșterea economică, la lupta împotriva corupției și la ajutorul pe care această țară îl acordă refugiaților ucraineni care fug din calea războiului.

As I depart Chisinau, I am inspired and optimistic about the progress Moldova has made in its 30 years of independence, including economic growth, fighting corruption, and stepping up to help those seeking safety from the Kremlin’s unjustified war in Ukraine. pic.twitter.com/z6LpJhMoms

