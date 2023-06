Vladimir Putin a înjurat NATO în direct. El a declarat vineri că armele nucleare vor fi folosite numai în cazul în care va exista o „amenințare la adresa existenței statului rus”. Liderul Rusiei a susținut că există un „pericol real” ca alianța NATO să fie atrasă și mai mult în războiul din Ucraina.

La un moment dat, când a pomenit despre arsenalul nuclear al Federației Ruse, Putin nu s-a mai putut abține și a înjurat NATO în direct, în fața asistenței.

Putin a spus că, Rusia ar putea „teoretic” să folosească arme nucleare, dar că până acum nu a fost „nevoie”.

„Pentru Rusia, e posibil, dacă există o amenințare asupra integrității teritoriale, a independenței și suveranității, a existenței Federației Ruse.

Armele nucleare sunt create pentru a asigura siguranța noastră – în cel mai larg sens al cuvântului – și existența statului rus, dar, în primul rând, nu avem o asemenea nevoie acum”, a spus Putin, citat de Sky News, cu ocazia unui forum economic organizat la Sankt Petersburg, potrivit SkyNews.

În privința arsenalului nuclear al Rusiei, Putin a spus: „Noi avem mai multe arme nucleare decât țările NATO. Ei știu asta și tot timpul încearcă să ne facă să purtăm negocieri privind scăderea arsenalului nuclear. O p…a lor! Ați înțeles? După cum se spune la noi, în popor…”, a spus președintele rus.

Referindu-se la atacurile de la granița ruso-ucraineană, organizate de grupări paramilitare de partizani anti-Putin, președintele rus a mai spus că trupele Moscovei „ar putea distruge părți întregi din centrul Kievului, ca represalii, dar am decis să nu facem acest lucru din mai multe motive”.

Discursul lui Putin de la forumul economic din Sankt Petersburg a durat aproape patru ore, timp în care șeful statului rus a vorbit despre războiul din Ucraina, contraofensiva ucraineană și starea economiei ruse.

