Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a informat sâmbătă că președintele rus Vladimir Putin a dispus crearea unei comisii guvernamentale în urma unui incident pe podul Crimeei.

„După incident, Vladimir Putin a primit rapoarte de la prim-ministrul Mihail Mişustin, viceprim-ministrul Marat Khusnullin, ministrul pentru situaţii de urgenţă Alexander Kurenkov şi ministrul transporturilor Vitali Saveliev, precum şi de la şefii agenţiilor de aplicare a legii.

Preşedintele i-a ordonat premierului să formeze o comisie guvernamentală pentru a stabili cauzele incidentului şi a remedia rapid consecinţele acestuia. În comisie vor fi incluşi şi şefii Regiunii Krasnodar şi Crimeea, precum şi oficiali ai Gărzii Naţionale, ai Serviciului Federal de Securitate şi ai Ministerului de Interne”, a transmis Dmitri Peskov.

„Miniştrii Saveliev şi Kurenkov se îndreaptă spre locul incidentului la ordinul preşedintelui”, a menţionat purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

Decizia a venit după ce o cisternă cu combustibil a luat foc pe podul Kerci, care leagă Crimeea de Rusia, conform tass.com

Comitetul de anchetă rus a declarat că a „deschis o anchetă penală în legătură cu incidentul de pe podul Crimeii”. El a precizat că incendiul care s-a declanşat a avut loc după „explozia unui camion”.

„Astăzi, la ora locală 06:07 (03:07 GMT) pe partea rutieră a podului Crimeii a avut loc explozia unei maşini-capcană, care a antrenat incendierea a şapte cisterne feroviare ale unui tren ce se îndrepta spre Crimeea”, a indicat la rândul său Comitetul național antiterorist.

„Două căi rutiere s-au prăbuşit parţial”, a subliniat Comitetul antiterorist, precizând că arcada podului nu a fost atinsă.

Şeful parlamentului regional din Crimeea, instalat de Moscova, Vladimir Konstantinov, a denunţat o lovitură a „vandalilor ucraineni”.

Dacă Ucraina este la originea incendiului şi a exploziei pe podul Crimeii, ar fi o palmă pentru Rusia că o infrastructură atât de crucială şi atât de departe de front poate fi avariată de forţele ucrainene.

Rusia înregistrează eşecuri militare de la începutul lunii septembrie, trupele sale fiind forţate să se retragă atât în nord-est, cât şi în sudul ţării, în special în regiunea Herson, situată la frontiera cu Crimeea, şi a cărei anexare o revendică Putin.

Incendiul a determinat sistarea temporară a traficului pe calea ferată şi pe porţiunea auto a podului peste strâmtoarea Kerci. Trebuie menționat că podul este esenţial pentru transportul de persoane şi mărfuri spre peninsulă, dar şi pentru trupele desfăşurate în Ucraina.

Yeahhhhh that isn’t going to be very usable to say the least. We will see how this compares to the explosions on the Russian airbase in Crimea, they swept that under the rug. pic.twitter.com/Tqt5z6dMhq

— The Intel Hub (@The_IntelHub) October 8, 2022