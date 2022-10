În imagini se vede cum o parte rutieră a podului s-a prăbuşit.

Explozia, despre care martorii au spus că a putut fi auzită la kilometri distanţă, a avut loc sâmbătă, în jurul orei 6 dimineaţa, în timp ce un tren traversa podul, deşi nu a fost imediat clar care a fost cauza, potrivit The Guardian.

Unele imagini păreau să arate un al doilea incendiu la o anumită distanţă de incendiul principal.

Imagini ulterioare păreau să arate, de asemenea, că o parte a podului rutier care merge paralel cu şinele de tren se prăbuşise.

Serviciul rus de ştiri Tass a declarat că a fost implicat un camion cisternă cu combustibil.

„Potrivit datelor preliminare, un vagon cisternă de combustibil [feroviar] a luat foc la una dintre secţiunile podului din Crimeea, arcele de navigaţie nu sunt avariate”, a declarat Oleg Kryuchkov, consilier al şefului rus de ocupaţie din Crimeea.

Pasajul de cale ferată face parte dintr-o pereche de poduri paralele, care traversează strâmtoarea Kerch, care leagă Krasnodar în Rusia şi Crimeea, care a fost construit de Rusia după invazia şi anexarea Crimeei în 2014.

Cu o lungime de aproximativ 12 mile (19 km), podul rutier a fost inaugurat de preşedintele rus Vladimir Putin în 2018, iar podul feroviar a fost deschis doi ani mai târziu.

Podul este atât extrem de simbolic pentru Rusia, cât şi o importantă rută logistică de aprovizionare pentru forţele ruseşti din Crimeea şi din sudul Ucrainei ocupate de Rusia.

