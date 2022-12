Vlad Gherman și-a șocat fanii! Actorul se confruntă cu mari probleme de sănătate: Nu mai pot, pur și simplu

Mai precis, actorul a transmis pe pagina sa de socializare că stresul și oboseala și-au pus amprenta asupra sa. Vedeta de la Antena 1 trece printr-o perioadă foarte încărcată și simte că este la capătul puterilor.

„Nu-mi dau seama dacă este oboseală cronică ce am ei sau dacă organismul meu s-a setat să hiberneze în perioada aceasta până vine Moș Crăciun, nu știu. Sunt leșinat, am dormit două ore după ce am venit acasă, am avut filmări pentru serialul LIA. Nu mai pot, pur și simplu, fac 30 de ani la anul și probabil că d-aia”, a transmis Vlad Gherman pe Instagram.

Amintim că Vlad Gherman se pregătește pentru filmările de la LIA, în ciuda faptului că abia a terminat proiectul cu Adela, cea mai nouă producție de la Antena 1.

Printre altele, artistul joacă alături de următoarele vedete: Rodica Popescu Bitănescu, Alexandru Papadopol, Horațiu Mălăele și Kira Hagi. De asemenea, din distribuția peliculei mai fac parte Ștefan Floroaica, Ana Bodea, Ioana Blaj, Carmen Ionescu și Constantin Cotimanis.

Kira și Vlad vor juca rolurile Mira și Andi

Fiica lui Gică Hagi a anunțat deja că este pregătită pentru această nouă provocare artistică. Ea o va interpreta pe Mira Bădescu, fiica tatălui lui Alice (Ioana Blaj) cu femeia pentru care le-a abandonat pe Otilia (Ilinca Goia) și pe Alice. Conform rolului, Mira este o avocată tânără și talentată, care reușește să îi câștige încrederea lui Petru (Ștefan Floroaica).

„Personajul meu, Mira Bădescu, are o meserie care mă intrigă şi mă fascinează deopotrivă. De altfel, asta îmi place cel mai mult la actorie, faptul că pot să întruchipez profesii pe care nu o să am ocazia să le practic și că pot să interpretez nenumărate tipuri de personalități, care scot la iveală conflicte sau împing acțiunea într-o direcție neașteptată.

Îmi plac mult răsturnările de situație și îmi place faptul că prin rolul pe care îl joc în acest serial învăț lucruri noi, despre viață, despre relații și despre conflicte. Tot cu ocazia aceasta am și onoarea de a fi în preajma unor profesioniști, care știu să creeze povești, știu bine să le producă și, mai ales, să descopere noi talente. Sper să mă număr printre aceste talente și sper să mă ridic la înălțimea așteptărilor!”, a dezvăluit Kira Hagi, conform Antena 1.