Actorul a povestit că are probleme de sănătate care i-au dat peste cap planurile, scrie HelloMagazine. Will Smith a sărbătorit Ziua Recunoștinței împreună cu familia, dar week-end-ul nu s-a încheiat așa cum spera.

La aproape un an de la incidentul de la Premiile Oscar din acest an, când vedeta din „Men in Black” i-a dat o palmă lui Chris Rock pentru o glumă făcută la adresa bolii de care suferă soția sa, Will Smith revine pe marele ecran cu un nou film care ar putea ajunge nominalizat la Premiile Oscar din 2023.

Testat pozitiv la Covid, deși nu avea simptome

Este vorba despre „Emancipation”, un thriller semnat de Apple Original. Doar că Will și-a surprins fanii, cu un anunț făcut în ultimul moment. Starul american a spus că nu va putea participa la premieră pentru că a făcut un test Covid înainte de proiecție și a aflat că este pozitiv.

Will Smith a postat pe rețelele de socializare un videoclip în care apare cu bețișorul de testare în mână, cu mesajul: „Am devenit viral”. Vestea că este pozitiv la Covid-19 a fost o surpriză pentru actor, deoarece nu avea niciun simptom al bolii.

Primele reacții la producția „Emancipation” au fost extrem de bune și laudative adresa lui Smith, ceea ce ar putea însemna că actorul ar putea fi nominalizat la Oscar pentru Cel mai bun actor într-un rol principal și la Cel mai bun film (el este și producător al filmului), chiar dacă nu mai are voie să participe la gala de decernare a premiilor pentru o perioadă de zece ani.

Noul film în care joacă spune povestea unui sclav care evadează

„Emancipation” spune povestea unui sclav care evadează și fuge prin mlaștinile din Louisiana în încercarea de a ajunge în Nord, unde vrea să se alăture armatei care luptă în Războiul Civil pentru emanciparea populației de culoare și abolirea sclaviei. Filmul este bazat pe o poveste reală și a fost filmat în New Orleans.

La începutul lunii noiembrie, Will a oferit studenților de la Universitatea Dillard câteva detalii, în exclusivitate, asupra proiectului său de revenire, care va fi lansat pe 9 decembrie prin Apple TV+.

Ca rezultat al celor trei decenii de carieră cinematografică și al investițiilor imobiliare, Will Smith are o avere netă estimată la 350 de milioane de dolari. Will și soția sa Jada dețin cel puțin zece proprietăți în Statele Unite.