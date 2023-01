La începutul acestui an, Vlad Gherman și Oana Moșneagu a fost plecați în vacanță, într-o frumoasă destinație exotică, Thailanda. Cu toate acestea, după ce s-au întors din concediu, cei doi au fost mult timp absenți de pe rețelele de socializare, iar fanii au început să se îngrijoreze. Ce au pățit?

Ce au pățit Vlad Gherman și Oana Moșneagu la întoarcerea din Thailanda?

Se pare că cei doi s-ar fi confruntat cu câteva probeleme de sănătate, la întoarcerea din Thailanda. Cea care a dat vestea a fost Oana Moșenagu, care de o săptămână este țintuită la pat. Actrița are o gripă severă care i-a dat toate palnurile peste cap.

Oana Moșneagu a dezvăluit că de șase zile stă în casă, fiind bolnavă de gripă.

„Hai, bună dimineața, s-a trezit dulceața. Mulțumesc iubitului meu, știe să surprindă esența fiecărei stări prin care trec – a șasea zi în casă, cu gripă.” a scris Oana Moșneagu.

Vlad Gherman a spus totul despre starea sa de sănătate. Cum se simte actorul?

Pe de altă parte, Vlad Gherman a fost ceva mai norocos și a scăpat mai ușor. Actorul a mărturisit că s-a confruntat cu o răceală care i-a distrus planurile pentru câteva zile, dar s-a recuperat mai rapid. Actorul a mai spus că el și iubita sa, Oana Moșneagu, s-au confruntat cu unele probleme de sănătate, dar sper că lucrurile se vor rezolva curând.

„De ce nu am mai postat? Am fost foarte răciți! Neața, fraților! Nu ne-am mai văzut de mult. Oana și cu mine am fost loviți de când ne-am întors din Thailanda. Nu ne-am simțit deloc bine. Am fost la analize.

Oana a ieșit pozitivă la gripă, eu încă nu, dar am avut alte probleme pe care trebuie ușor, ușor să le rezolv și eu. Pe scurt abia acum am început să ne simțim mai bine. Eu mă duc la filmare și sperăm ca săptămâna asta să ne pune pe picioare definitiv.”, a spus Vlad Gherman.