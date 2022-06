Președintele Klaus Iohannis ar putea merge în această săptămână la Kiev. El ar urma să fie însoțit de președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Olaf Scholz și premierul italian Mario Draghi.

Vizita celor trei oficiali străini la Kiev a fost deja anunțată de publicația italiană La Stampa, iar parlamentarul ucrainean Oleksi Goncearenko a transmis pe Twitter că alături de aceștia ar urma să se deplaseze în Ucraina și președintele Iohannis.

The three musketeers. President Macron, Chancellor Scholz, prime-minister Draghi will visit Kyiv this Thursday. And as d’Artagnan President of Romania Iohannis.

— Oleksiy Goncharenko (@GoncharenkoUa) June 13, 2022