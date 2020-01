Viorica Dăncilă a a făcut public totul. Fostul premier este șomer în acest moment, dar vizează o funcție extrem de importantă. Fosta șefă de la Palatul Victoria vrea să fie președintele organizației de femei a PSD.

Ce funcție vizează Dăncilă

Când și-a dat demisia din funcția de șef al PSD, Marcel Ciolacu și ceilalți lideri social democrați i-au promis că o vor instala în această funcție și că i se va oferi și un loc eligibil de parlamentar în viitoarea legislatură. Deocamdată, nimic.

”Viorica Dăncilă nu mai este premier. Viorica Dăncilă deocamdată nu are un serviciu. Viorica Dăncilă, deocamdată, nu a avut niciun avantaj.” a spus Viorica Dăncilă, la interviurile Mediafax.

Întrebată dacă are vreun serviciu în acest moment, Dăncilă a declarat că în urma alegerilor are „mai multe propuneri, dar deocamdată nu” are un loc de muncă. În ceea ce privește șomajul, Dăncilă a declarat că „deocamdată” este șomeră.

Viorica Dăncilă a pierdut alegerile prezidențiale din 2019 cu un procent de 33,5%, cel mai mic din istoria PSD. În urma pierderii, aceasta a fost înlăturată de la conducerea PSD.

