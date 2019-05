Deși se afla într-o vizită în județul Suceava, aceasta a crezut că se află în… Hunedoara, județ pe care îl vizitate săptămâna trecută.

”Bună ziua! Aș vrea să încep prin a le ura la mulți ani tuturor celor care își sărbătoresc azi ziua onomastică. Suntem într-o vizită în județul Hunedoara, vizită…”, și-a început Dăncila conferința de presă.

”Suceava”, i-a șoptit președintele PSD Suceava, Ioan Stan.

”În județul Suceava. Am fost în mai multe județe, în Hunedoara, am fost în județul Sălaj, am fost în Maramureș, vom pleca în județul Vaslui. Sunt foarte multe județe pe care vrem să le vizităm”, a continuat Viorica Dăncilă.

Prim-ministrul României nu s-a oprit aici, ci a continuat cu o nouă gafă. Aceasta a spus că președintele PSD Suceava, Ion Stan, este senator, câtă vreme acesta este ales al Camerei Deputaților.

”Am efectuat această vizită la invitația domnului senator Stan, având în vedere că aici este o problemă semnalată de mai mulți primari, legată de utilități și mediu”, a spus Dăncilă, fără a mai fi corectată, de această dată, de deputatul Ion Stan.

