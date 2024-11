Marcel Ciolacu și purtătorul său de cuvânt au reacționat cu nemulțumire după ce adresa reședinței premierului României a fost făcută publică de un jurnalist. În acest context, Dan Motreanu, europarlamentar PNL, le-a reamintit că în toată Europa este un lucru normal ca locuințele oficiale ale premierilor să fie cunoscute, chiar și atunci când acestea nu sunt finanțate din fonduri publice. El a oferit exemple din alte țări, precum Germania, Franța, Italia, Belgia și Spania, unde reședințele oficiale ale liderilor sunt de notorietate publică.

Dan Motreanu a criticat, însă, comportamentul lui Marcel Ciolacu, sugerând că, în timp ce se prezintă drept un susținător al transparenței, ar încerca să păstreze casele de protocol pentru „nomenclatura de partid”. El este curios cât au costat lucrările de renovare ale vilei în care acesta locuiește.

Dan Motreanu a adus în discuție și comparația cu Nicolae Ciucă, care, potrivit acestuia, a ales să locuiască în propria locuință pe parcursul diverselor funcții publice pe care le-a deținut. Totodată, el a amintit de implicarea lui Ilie Bolojan în „curățenia” de la RAAPPS.

„ Marcel Ciolacu și purtătorul său de cuvânt sunt foarte supărați că adresa reședinței primului ministru a fost făcută publică de un ziarist. Oare ce are de ascuns premierul României?

În urmă cu câteva zile, președintele Senatului, Nicolae Ciucă (PNL), a făcut publică adresa reședinței premierului României. Marcel Ciolacu (PSD), actualul premier al României, crede că ceea ce a făcut liberalul este „descalificant”, fiind „un gest pe care nu-l face nimeni în lume.”

„Să dea locuința și adresa oficială a primului ministru al României. Dânsul fiind președintele Senatului. Am o problemă cu capacitatea sa de a conduce un stat. Mă mir cum a condus cu o astfel de abordare funcția de prim-ministru. Am fost surprins, nu cred că vreodată, în istorie… Îl descalifică total, un gest pe care nu-l face nimeni în lume. Nu am auzit că în vreo țară să se facă așa ceva.

Vrea să știe ce membri ai PNL au fost pe la mine acasă, au fost. Domnul Ciucă nu a fost. Șefii serviciilor secrete nu au fost. A ajuns președintele PNL, al Senatului, fostul șef al Armatei, să dea adresa primului ministru la televizor. Dvs. mă întrebați de Sorina Docuz după o asemenea mizerie?”, a spus social-democratul într-o intervenție TV.