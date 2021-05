Marţi, întreaga presă a luat foc după vestea că Viorica Dăncilă, fost premier al României şi fost preşedinte al PSD, a primit un post de consilier în cadrul Băncii Naţionale.

Dăncilă va lucra în cadrul Biroului Economie Verde de la BNR, ce face parte din departamentul care se ocupă de trecerea României la moneda euro. Salariul ei nu a fost făcut public, însă se pare că ar fi vorba despre circa 10.000 de lei pe lună, net.

“Instituția asta (BNR – n.red.) nu are o memorie afectivă. Instituția asta are o memorie instituțională. Instituția asta în momentul de față are nevoie de oameni care să deschidă uși. Că au fost simpatici cu noi sau n-au fost, că au criticat Banca Națională sau n-au criticat-o, astea sunt lucruri fără nicio importanță. Important este la această oră ce uși poți să deschizi în Europa”, a declarat Adrian Vasilescu, consilier de strategie la BNR.

Cine a ajutat-o însă pe Viorica Dăncilă să ajungă la Banca Naţională?

Au fost deja vehiculate mai multe teorii cu privire la modul în care fostul premier a primit jobul de la BNR. Unele voci spun că ar fi un sprijin discret venit din zona Cotroceniului, pentru că Dăncilă a acceptat să joace în filmul alegerilor prezidenţiale din 2019, fiind candidatul PSD.

Alte voci afirmă că ar putea fi o recompensă din partea unor instituţii puternice ale statului român, pentru modul în care i s-a opus în mai multe rânduri lui Liviu Dragnea. Sau chiar că Mugur Isărescu a dorit să-i ofere acest post drept răsplată pentru că i-a securizat poziţia atunci când Darius Vâlcov şi Dragnea plănuiau schimbarea sa.

Se pare totuşi că adevărul ar putea fi cu totul altul, scrie Evenimentul Zilei. Jurnalista Anca Alexandrescu ştie cine ar fi personajul misterios care a ajutat-o pe Dăncilă să ajungă la Banca Naţională. Anca Alexandrescu a fost nelipsită de lângă Viorica Dăncilă pe vremea când Liviu Dragnea era preşedintele PSD, despărţindu-se apoi de fostul premier cu scandal, Dăncilă acuzând-o că ar fi spionat-o pentru Liviu Dragnea, iar fosta consilieră amenințând cu dezvăluiri despre cheltuielile extravagante ale Vioricăi Dăncilă.

“Era sfătuitorul ei, aproape că nu respira fără el”

Cel care ar fi propulsat-o pe Viorica Dăncilă aproape de guvernatorul Mugur Isărescu ar fi chiar Florea Voinea, zis şi Ică Voinea, un personaj despre care EvZ scria încă din anul 2019.

“Ică Voinea s-a apropiat de Viorica Dăncilă și era sfătuitorul ei, aproape că nu respira fără el. Domnul Ică Voinea a fost cel care l-a adus pe Mugur Isărescu la Viorica Dăncilă. A fost un conflict deschis între Mugur Isărescu și Liviu Dragnea pe tema aurului de la Londra. Lucrurile au rămas în tensiune. De Mugur Isărescu se spunea că nu mai vrea un mandat de guvernator, dar după ce nu a mai fost Liviu Dragnea a fost susținut de partidul Vioricăi Dăncilă pentru un nou mandat. Ică Voinea a manevrat-o pe Dăncilă”, a spus Anca Alexandrescu, în cadrul emisiunii 100% de pe Realitatea Plus.

Apropierea dintre Ică Voinea şi fostul premier s-ar explica prin relaţia strânsă de prietenie şi afaceri pe care Ică Voinea o are cu soţul Vioricăi Dăncilă.

Câteva detalii despre trecutul lui Florea “Ică” Voinea

A fost unul dintre oamenii apropiați de fiul lui Nicolae Ceaușescu, Nicușor Ceaușescu. Ca economist în zona comerțului exterior și ca lider al Uniunii Tineretului Comunist (UTC), a avut șansa să conducă în 1986 una dintre cele mai mari delegații pe care PCR le-a trimis în China, mai scrie Evenimentul Zilei. Cu acea ocazie s-a împrietenit cu actualul premier chinez, Li Ke Qiang.

După Revoluţie, Dan Voiculescu i-a oferit funcția de director al trustului INTACT. În anul 2000, a devenit parlamentar pe listele PUR, partid înființat de Dan Voiculescu. În anii următori a fost prezent în Parlament din partea PSD, iar ulterior s-a înscris în ALDE.

Florea Voinea a devenit membru al Biroului Executiv al Casei Româno – Chineze, prim vice-președinte al Camerei de Comerț România – China, dar şi vice-președinte al Camerei de Comerț Bilaterale România – Cuba. El a ajuns şi vice-președinte al Clubului Bilateral de Afaceri România – Moldova, dar şi vice-președinte al Clubului Român de Relații Externe și Diplomatice.

Voinea a devenit ulterior şi francmason, membru al Asociației pentru Administrarea Ritului Scoțian și membru al Marii Loje Naționale a României. Cât despre soţia sa, Eugen Teodorovici, fost ministru de Finanţe în guvernarea PSD, a numit-o pe aceasta la conducerea IBEC – International Bank for Economic Cooperation din Federaţia Rusă.