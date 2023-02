Anca Alexandrescu a fost invitata ediției de joi, 16 februarie, a podcastului ”România lui Cristache”, de pe canalul de YouTube ”HAI România!”. În cadrul podcastului, aceasta a vorbit despre mai multe subiecte legate de fostul președinte al Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea.

Nu avea cum să lipsească discuția despre exit poll-uri, iar Anca Alexandrescu a precizat că ”de obicei, la sediul partidului se face numărătoarea paralelă. Toată lumea se aștepta să pierdem, toată lumea era demoralizată, toată lumea știa că Dragnea va fi condamnat.

Eu am primit un telefon cu două săptămâni înainte în care mi s-a spus că Dragnea va fi condamnat, că o să am și eu de suferit. Nu știu dacă (partidul – n.r.) l-a sabotat pe Dragnea, dar știu că în unele județe, știu sigur că nu s-au agitat. Practic, erau și niște alegeri fără miză atunci. Nu erau nici pentru primari, nici pentru consilii județene. Alea îi interesează pe ei”.

”Atunci, în seara aceea când s-au anunțat rezultatele, repet se știa care este deznodământul. În birou erau Olguța, care și atunci a fost șef de campanie, eu, Codrin, nu mai știu exact, puțini, foarte puțină lume.

Cum poate să arate un om care știe că a avut totul și a pierdut totul? Din vina lui până la urmă. Cumva se împăcase cu ideea. Toată lumea a tăcut, am plecat acasă fiecare. Eu am venit a doua zi la partid, a fost și Codrin, am fost câțiva. Am stat acolo. El (Dragnea – n.r.) nu a venit a doua zi la partid. A așteptat sentința acasă. Avea bagajele făcute. Eu mă așteptam.

Pe mine m-a sunat când se ducea spre penitenciar, era în mașină. Îmi mulțumește că i-am rămas alături până în ultimul moment. Și i-am spus că nu are de ce să îmi mulțumească că asta am făcut cu toți oamenii cu care am lucrat cu excepția Vioricăi Dăncilă care a ales un alt drum, iar eu nu puteam merge pe acel drum”, spune aceasta.

Ce s-ar fi întâmplat cu Liviu Dragnea dacă nu ar fi fost trădat din interiorul partidului

Anca Alexandrescu a fost întrebată de către jurnalistul Ionuț Cristache dacă Liviu Dragnea ar mai fi mers la închisoare dacă nu ar fi fost trădat din interiorul partidului.

”Îmi e greu să-ți spun lucrul ăsta pentru că așa cum vorbeam la începutul emisiunii despre sistemul de justiție, era nevoie ca și în cazul lui Năstase, ca și în multe alte cazuri, să se dea niște exemple. Motivul pentru care a fost condamnat Dragnea în acest dosar, sau cazul pentru care el a fost condamnat, îl întâlnim la absolut toate partidele din România și la 60% din politicieni, care asta fac.

Mai e un om de la PSD care a făcut același lucru, Florian Bodog. Ai mai auzit ceva de dosarul ăla? Nu cred că dacă nu ar fi fost trădat din partid ar fi avut altă cale. Eu cred că declicul a fost mult mai vechi. Pentru că nu a mers până la capăt.

În momentul în care a dat înapoi când eu nu eram acolo, faptul că, cumva atunci, când s-a dat Ordonanța 13 prin retragerea ei, dar gestul pe care l-au făcut atunci a fost interpretat ca o dovadă clară că acea Ordonanță era pentru el (Dragnea – n.r.). Părera mea este că de acolo lucrurile s-au dus în cap. Dacă ar fi mers până la capăt și și-ar fi asumat niște lucruri, plus destructurarea Serviciilor Secrete. Adică, nu poți să vii și să spui tai bugetele de la servicii și după mai îndulcim puțin.

La fel cu legea off shore. După aceea tot ce a urmat a rămas în siajul acelor acuzații și presiunilor publice de stradă cu jumătățile de măsură. Atunci, oamenii ușor ușor au început să-și piardă încrederea.

A picat în această capcană publică a atacurilor și nu mai voia să facă absolut nimic de teamă și spunea că „orice fac or să spună ăștia că fac pentru mine”. Și atunci a rămas în jocul ăsta public, care a funcționat în cazul ăsta. Le e frică de presă și de presiunea publică, de forța străzii. Asta l-a făcut cumva să dea înapoi. În permanență a fost convins că în spatele acestor nemulțumiri este statul paralel.

Coldea, Maior, a spus-o și public în multe emisiuni. Coldea, Kovesi, Maior. El când a pornit această campanie eu nu eram acolo, știu doar ce l-a oprit. Eu venind ulterior pot să spun că se simtea presiunea străzii. El a luat personal toate lucrurile astea și a fost afectat profund, mai ales că zile întregi când nu vorbea cu nimeni, nu răspundea la telefon. Nu puteai să iei legătura cu el”, spune el.

Cum a fost viața de partid după ce Dragnea a fost arestat

Anca Alexandrescu a spus că după ce Liviu Dragnea a fost arestat, ea nu s-a mai dus la PSD pentru că așa i s-a părut normal.

”Nu m-am mai dus. Așa mi s-a părut firesc. Atâta timp cât eu nu am acceptat propunerea Vioricăi să rămân cumva cu ea împotriva lui Dragnea, ar fi fost absolut aiurea ca eu să rămân la partid în condițiile în care Dragnea a plecat.

Eu îmi aduc aminte atunci de ieșirea doamnei Dăncilă care a preluat partidul și „face”. Mi-o aduc aminte pe doamna Firea făcând o criză de isterie la PSD. Toți oamenii lui Dragnea care îi jurau credință, s-au pus preș în fața Vioricăi. Au ales-o cu surle și trâmbițe. După care au complotat ca să o dea jos pe Viorica ca să poate să supraviețuiască ei după”, a spus Anca Alexandrescu la HAI România.