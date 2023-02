Jurnalista Anca Alexandrescu a vorbit despre plecarea sa din Rompetrol și mărturisește că a primit banii în avans pentru un an de zile și i s-a sugerat că „ar fi venit din partea lui Liviu Dragnea”.

Eram pe bară, nimeni nu-mi mai răspundea la telefon

„Toată lumea spunea că el taie și spânzură. Nu mai vorbisem cu el din 2015, de când a plecat Victor Ponta și era secretar general la PSD, când a preluat partidul în urma luptei cu Rovana. Am sunat doi prieteni care aveau dialog cu el să-l întreb dacă are vreo problemă cu mine, că dacă avea, nimeni nu mai avea curaj să mă angajeze. Eram pe bară, nimeni nu-mi mai răspundea la telefon. Eu nu îi făcusem nimic omului, am refuzat să lucrez cu el în perioada în care lucram cu Ponta. Mi-a dat un mesaj în care mi-a spus „ai înnebunit?”. El mi-a zis că e ocupat că dă jos guvernul Grindeanu și mi-a zis să mă gândesc unde aș vrea să merg. Îmi căutam job, era liber postul de PR director la Tarom. Mi-a zis că ne auzim după ce rezolvă cu guvernul.

Guvernul Grindeanu a căzut, l-a nominalizat pe Tudose ca premier, care m-a sunat. Mi-a spus că a lucrat bine cu mine când era ministrul Economiei în guvernul Ponta și că are nevoie de mine. A trecut o zi, două, trei, m-a sunat Dragnea. Mi-a zis că vrea să lucrez cu el, la partid și la Camera Deputaților, nu cu Tudose. Am ezitat, nu am vrut să lucrez cu el, nu eram pregătită să fac asta, știam relația dintre el și Victor Ponta. Am avut o reținere. La sfârșitul verii m-a sunat, m-am întâlnit la Parlament și i-am spus că nu putem discuta de o colaborare dacă îmi cere să fac ceva împotriva lui Victor Ponta. Am bănuit că Victor a avut ceva împotriva mea crezând că i-am dat informații, era de fapt cineva care era prieten de familie, apropiat de familia lui. Nu e treaba mea, e treaba lui. Am zis OK, mă duc consilier”, a declarat Anca Alexandrescu.

Așa a început bătălia cu statul paralel

Jurnalista spune că a primit „un birou la mama naibii”, primea un salariu de 6.000 de lei și nu era băgată în seamă. Totul până când a început campania cu statul paralel.

„Până la momentul în care ziarul în care ne aflăm aici a început campania cu statul paralel și Dan Andronic m-a căutat. El începuse să facă demersurile, la comisia SRI a decis (Dragnea n.r.) să-l pună pe Claudiu Manda. Eu mi-am pus mâinile în cap când am auzit, îl știam doar din perioada în care a avut o relație apropiată cu Victor Ponta la organizația de tineret TSD. Nu aveam o părere bună despre el, dar nu îl cunoșteam. Dragnea mi-a zis să mă întâlnesc cu el și să vorbim. I-am spus că m-a căutat Dan Andronic care voia să vină în comisie să spună niște lucruri. Eu organizam la Guvern întâlniri informale, eu sunt cea care a inventat transmisiile în direct ale Guvernului.

I-am făcut întâlnirea cu Dan Andronic, pentru că avea o suspiciune vis a vis de Liviu Dragnea și relația cu Coldea. Eu l-am întrebat pe Dragnea, mi-a zis că nu a avut nicio relație cu Coldea. Atunci nu știam de toate lucrurile asta, habar n-aveam, a venit Dan și mi-a spus toate lucrurile astea.

Așa a început bătălia cu statul paralel. Lucrurile au mers de la sine, niciodată nu am fost buni colaboratori. Eu eram tot timpul omul negru, spuneam de cine minte. Eu făceam întâlniri și jurnaliștii ca să înțeleagă realitatea, ei (liderii n.r.) pierd contactul cu realitatea pentru că oamenii din jurul lor le spun numai ce vor să audă”, a mai spus Anca Alexandrescu în cadrul podcastului de joi.