„În decembrie, când a fost discuția despre Schengen, toți își rupeau hainele de pe ei, și politicieni, și români, să boicotăm firmele austriece. Și de atunci a pornit acea campanie a postului Realitatea Plus cu desecretizarea dosarului Petrom și să ne luăm înapoi ce e al nostru și am zis că eu nu mă las până nu desecretizez contractul. Recunosc că am contactat și politicienii de la vârf și le-am spus că e momentul, există acest context cu Schengen-ul, faptul că ne-au umilit, de ce nu faceți acest pas? Bineînțeles că nimeni n-a făcut nimic, pentru că sunt la fel de curajoși ca o găină.”, a spus jurnalista, fosta consilieră a celor mai puternici lideri ai PSD, Adrian Năstase, Victor Ponta și Liviu Dragnea.

Petrom era pe profit înainte de privatizare

„Cel mai grav lucru este că ne-au mințit în permanență că Petrom-ul era într-o situație financiară proastă și s-a dovedit inclusiv din contract că nu este așa. Că din anul 2000 și până în momentul în care s-a privatizat era pe profit! (…) Foarte interesant este că acest contract a fost semnat înainte ca legea aplicabilă să fie votată. A fost votată la 6 luni după. (…) Au știut autoritățile române că se vor închide Doljchim și Arpechim. S-a închis o industrie în linie, în timp ce OMV a dezvoltat mai apoi această industrie în Germania.”, a dezvăluit realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel.

Dosarul privatizării Petrom depus la Parchetul General

„Am avut o discuție de o oră și ceva cu domnul Marius Voineag, șeful secției penale și vreau să spun că sunt destul de optimistă, pentru că am văzut o cu totul abordare decât în presă, că n-o să facă nimic, că sunt conduși de servicii… Cunoștea foarte bine subiectul. I-am predat atât acel contract de privatizare, cât și raportul Curții de Conturi din 2009, care a fost făcut și constata că nu și-au îndeplinit obligațiile. (…) În continuare noi nu beneficiem de resursele care sunt ale României, nu ale OMV-ului, ca să ne fie foarte clar. Conform Constituției, resursele sunt ale României, ei doar le administrează.”, a mai spus Anca Alexandrescu.