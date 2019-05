„Am vazut ca apare in spatiul public ca am o divergenta cu dl Dragnea. Nu poate exista o divergenta intre presedintele partidului si premier. Că de multe ori sunt opinii diferite, ele se incadreaza in spiritul democratiei. Nu, am o buna relatie cu presedintele Liviu Dragnea”, a declarat Viorica Dăncilă.

De asemenea, Dăncilă a mai transmis că nu există o apropiere între aceasta și președintele Klaus Iohannis și că este exclus să procedeze ca foștii premieri PSD Sorin Grindeanu și Mihai Tudose.

Întrebată cum răspunde speculațiilor că ar putea urma calea lui Grindeanu și Tudose și că ar fi apropiată de Klaus Iohannis, Dăncilă a răspuns:

„Exclus acest lucru. Prin tot ce-am facut si prin pozitile publice pe care le-am avut, nu poate fi luat in calcul asa ceva. Nu cred ca a mai fost premier caruia sa-i cera Iohannis demisia de mai multe ori. Cum sa fie o apropiere? Cred ca nu e zi in care Iohannis sa nu spuna un esec al Guvernului. Cine vrea sa duca gandurile in aceasta directie, este o pista falsa. Nu cred ca am dat vreodata un motiv. Ca am vrut o cooperare institutionala cu seful statului, acest lucru este de normalitate, dar din pacate cu Iohannis nu s-a putut coopera si nu am putat coopera nici macar pe presedintia Consiliului UE unde sunt obiective de tara. Sunt membru de partid de 26 de ani, sunt atasata de partid, am urcat toate treptele, am actionat mereu conform deciziilor partidului, dar eu cred ca atunci cand ai o proprie opinie trebuie ascultata de ceilalti”, a explicat Viorica Dăncilă.

Totodată, Dăncilă a mai vorbit despre candidatura lui Liviu Dragnea:

„Nu, nu este o rezervă legată de o candidatură. Nu știu care este opinia domniei sale. Nu am avut o discuție, nu știu care este opinia domnului Dragnea vizavi de a candida și atunci era normal să am o poziție publică rezervată până la o discuție cu domnia sa în acest sens. Eu cred că domnul Dragnea va avea o discuție cu membrii CEx. Nici nu știu să existe o listă cu candidați”, a declarat Viorica Dăncilă la Antena 3.

