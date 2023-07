Fondatorul Evenimentului Zilei a discutat cu jurnalistul Dan Andronic despre contextul în care se află Gabriela Firea, dar și conducerea PSD, după ce au ieșit la iveală informații despre situația groaznică din căminele de bătrâni.

Ion Cristoiu a vorbit despre implicarea Gabrielei Firea în acest scandal

„Gazetarul este ca un detectiv. Se pot face zeci de speculații, cum a făcut Corina Crețu. Să vii tu și să mai pui paie pe foc și să spui „Eu cred că era imposibil să nu fi știut”. Nu știu. Am dat un exemplu. Pe strada mea, Nicolae Iorga, are loc la două un viol în grup la care una țipă. Jur că Digi sau Antena va spune „Dar Cristoiu unde era?” Și eu poate eram beat, poate eram în baie, poate dormeam, luasem somnifere…

Cred că Gabi Firea a știut, dar să pot să-i cer demisia, trebuie să aduc probe. Dacă nu aduc probe, avem de-a face cu dimensiunea. Când o veni șoferul și o spune, o declara și cu dovezi „Eu îi spuneam Gabrielei Firea zilnic ce se întâmplă”. Dan Andronic, ne așteaptă o perioadă, până la sfârșitul lui 2024, de îmi vine să mă culc și să mă trezesc în ianuarie 2025”, a spus Ion Cristoiu în timpul emisiunii.

Jurnalistul a pus mai multe întrebări clare

„Eu nu am de gând și dacă dau ăia foc la casă, tefeliștii, nu am de gând să mușc din aceste diversiuni politice. Am 75 de ani, ce rost are să nu respect dreptatea? Dar în cazul de față nu am nicio probă. Consiliera ei (n.red. a lui Firea) a fost chemată ca martor.

Responsabilitatea morală o are Budăi și cei care au fost înapoi la Ministerul Muncii. Cel care răspunde de un domeniu nu are voie să spună „Nu am știut”. Pandele poate că nu putea să nu știe.

De ce nu a intervenit DIICOT? Pot să fac o presupunere, că nu trebuia să se întâmple sub guvernarea Ciucă, punct. Adevărata lipsă de omenie este a DIICOT, a celor care știau, nu poți să prelungești o crimă, o suferință, pentru că tu vrei să obții probe.

Dacă are loc violul în club, eu nu intervin? Stau, filmez, să am probe? Contează arestarea ălora sau salvarea unor vieți? Se poate discuta și la o televiziune aceasta, o temă: între a strânge probe și a salva o viață, ce alegem? Scopul organelor de poliție nu e să strângă probe, e să salveze, Doamne ferește, dă unul foc la casă, polițistul zice „nu am probe, trebuie să aștept, să văd că el e”. Îl reții, chiar dacă nu ai probe, îl eliberezi după dacă nu e el”, a completat jurnalistul.

Ion Cristoiu a vorbit și despre implicarea Poliției în căminele groazei

Mai apoi, Ion Cristoiu a vorbit și despre implicarea Poliției în această situație controversată.

„Punctul pe I, ai pus punctul pe I. Ar trebui acum o anchetă a Poliției. Ei recunosc că au știut, dar că adunau probe. Asta e lipsă de omenie, nu există așa ceva. Hai să ne lămurim: acolo era, între noi fie vorba, o crimă banală. Nu era cărăușul care venea din Mexic și trebuia prins. Dan Andronic, organele alea de control știu că sunt puse ca să radă adversarii.

Au două posibilități: organul de control poate zice „eu să am grijă să nu controlez prietenii șefului meu politic” sau poate face și combinații. Suntem țara cea mai controlată din lume, am arătat aseară: numai Ministerul Agriculturii are vreo 15 instituții de control, 15! De ce nu funcționează controlul? Foarte simplu, ei știu că sunt puși la Protecția Consumatorului nu să apere consumatorul, ci să atace dușmanul partidului”, a mai spus acesta.

Obsesia meritocrației și sistemul clientelar

„Ciolacu a ratat ocazia să înceapă o revoluție a controlului. Dacă te duci să controlezi magazinul de carne al lui X și primești un telefon, afli că nu te poți duce oriunde. Ce poți să faci tu, dacă ești cinstit? Îți bagi picioarele în funcție sau încerci să faci și tu. Instituțiile astea de control… Protecția Consumatorului era condusă de un pesedist, când a început războiul din Ucraina, s-au dus să verifice magazinele alea, cică rusești.

Avem din nou un caz, gen Colectiv, cum vrem, în care se face un heirup emoțional, dar nu se trag concluziile. Aici este – unde sunt slăbiciunile legii? Dacă ești consultant politic, cel care întreține – hai să ne lămurim. Marcel Ciolacu de câteva zile nu face decât să ne convingă pe noi că acolo a fost ceva… Trei sferturi din români nici nu au urmărit în presă, dar când vine Ciolacu și spune „era atât de groaznic acolo, încât nu am putut să citesc”. Presa pesedistă nu face decât să întrețină tema de-acolo, nu controlul, ce spui tu… Controalele acestea au omorât economia. Aici era vorba de control, cel care întreține – tu, dacă ești cititor și ești cât de cât atent la ce spune premierul, înțelegi ce vrea el să zică.

Ce e aia omenie? Când au lansat bomba de la Hiroshima era omenie? Traficanții de droguri au omenie? Cum poți să îi judeci pe ăia cu omenia? Dacă ești criminal, nu ai nicio omenie. Dacă sunt jurnaliști de investigație, dacă sunt premieri, hai să vedem ce a creat posibilitatea. În primul rând, preotul, parohul de-acolo, știa sau nu știa? Poate aflăm că preotul nu a fost acolo niciodată.

Hai să analizăm mecanismul. Dacă ei nu erau descoperiți, dacă era o suspiciune din partea premierului că sunt ramificații, atunci spunea că trebuie să mergem până la capăt. Aici, cu excepția cazului Firea, nu ai unde să mai mergi. Hai să vedem de ce a fost posibil. Aștept de la premier niște măsuri: unu, corpurile de control. De ce nu au funcționat? De cine răspund aceste instituții? Vezi că este difuză situația?

Nu trebuie să facem în așa fel încât să nu se mai repete? Cine răspunde direct? Dacă are loc… cineva a trecut prin accidentul rutier, răspunde Poliția, că nu era semn pus acolo. Nu vreau emoții, alea sunt la poeți, la scriitori. Vreau niște concluzii: de ce Poliția a lăsat o crimă în desfășurare? Poți face asta ca să strângi probe? Dacă interveneau în februarie, poate salvau niște vieți”, a conchis Ion Cristoiu.

