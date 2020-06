Va fi un adevărat dezastru în România. Un fost premier ne anunță să ne așteptăm la ce e mai rău. După pandemia de coronaviru va urma o criză economică foarte gravă.

Vine prăpădul în România

Vine prăpădul în România. O spune fostul premier, Victor Ponta care dă de pământ pur și simplu cu cei din Guvernul Orban. Ponta susține că pensiile românilor nu vor crește, se vor reduce. Mai mult, se anunță creșteri ale taxelor, impozitelor, dar și împruuturilor.

„Pensiile NU cresc – SE REDUC! In schimb CRESC TAXELE SI IMPOZITELE – si CRESC IMPRUMUTURILE !

Asa cum v-am anuntat deja Guvernul PNL Orban face in 2020-2021 exact ce au facut Traian Basescu si Guvernul PDL in 2009 – 2010 !

1. TAIE PENSIILE ( nu este vorba de o majorare ci de o taiere / chiar daca abroga noua Lege a pensiilor adoptata si promulgata de Presedintele Iohannis in 2019 – in baza vechii Legi a Pensiilor ramasa in vigoare 263/2010 pensiile oricum trebuiau indexate cu rata inflatiei ( 3,8% in 2019) si jumatate din cresterea salariului mediu brut ( 13 % in 2019) / indexarea trebuia platita de la 1 Ianuarie (12 luni) – dar Guvernul Orban o face doar de la 1 Septembrie ( doar 4 luni) = indexarea anuala este de 3,3% mai putin si decat inflatia !

2. ANGAJAMENT FERM PRIVIND UN PROGRAM DRASTIC DE “AJUSTARE FISCALA” imediat dupa Alegerile din Decembrie ( asa cum a promis in scris Ministrul de Finante Citu Agentiilor de Rating ) = mariri de taxe si impozite ( inclusiv TVA) si reduceri de cheltuieli ( taiere investitii si concedieri colective )

3. Un gol de finantare de 53 de miliarde RON ( peste 10 miliarde Euro) constatat de Comisia Europeana pentru sfarsitul anului 2019 – gol care nu poate fi acoperit direct de pe piata financiar bancara ( unde am pastrat cu greu ratingul BBB- cu perspectiva negativa – adica ultima treapta inainte de JUNK) – ci doar prin imprumuturi institutionale ( FMI, BM, CE) evident cu conditionalitati

Ca sa intelegeti – dupa Alegeri ( cand Dl Iohannis si Dl Orban spera sa pacaleasca oamenii sa voteze PNL ) de la 1 Ianuarie 2021 vine PRAPADUL GALBEN ( mai rau decat PRAPADUL PORTOCALIU din 2010) !

In 2009 alegatorii de Dreapta (PDL – PNL) se declarau multumiti de masurile de austeritate crezand ca acestea ii vor afecta doar pe alegatorii de Stanga / dar in 2010-2011 exact antreprenorii, IMM urile si cei cu profesii liberale au fost cei mai loviti de cresterile de taxe si impozite ( au ajuns in 2012 sa voteze USL ca sa aiba din nou masuri economice si fiscale cu adevarat liberale) !

ProRomania se va lupta in aceasta toamna in Alegeri ca sa evitam acesta catastrofa/ speram sa fiti alaturi de noi in aceasta batalie pentru Romania!”, a tunat Ponta pe o rețea de socializare.