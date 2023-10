Vine iarna în România! Cum va fi vremea în zilele următoare?

Vreme România. Prognoza meteo ANM.Vine deja iarna? Elena Mateescu, directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), a anunțat, luni, cum va fi vremea în zilele următoare.

Va ploua în continuare marți, 3 octombrie 2023, în zona montană și în părțile de nord-vest, nord și nord-est a României. De marți, temperaturile vor fi în creștere. Mercurul din termometre va urca până la 26…27 grade Celsius. În mijlocul săptămânii, va urca până la 27… 28 grade Celsius, inclusiv în Capitală. Până la mijlocul săptămânii, vom avea temperaturi cuprinse între 20…27 grade Celsius, fără variații serioase de la o zi la alta.

Totuși, temperaturile minime vor fi mai coborâte, în special în zonele depresionare din estul Transilvaniei. Acolo, va fi spre 3…4 grade Celsius. În jumătatea nordică a României, mai ales în Maramureș și în nordul Moldovei, vor fi 7…8 grade Celsius. În sudul țării, vor fi 10…13 grade Celsius, inclusiv în Capitală.

„Au fost ceva ploi, nu în cantități însemnate, dar ploi slabe. Acestea cu siguranță vor continua, mai ales mâine în zona montană, dar și în partea de nord-vest, nord și nord-est a teritoriului. Elementul meteorologic de interes rămâne regimul de temperaturi pentru că, dacă astăzi vom vorbi despre valori de temperaturi care în sud pot atinge 23…24 de grade, iată o diferență semnificativă față de ziua de ieri, care a adus valori de 30…31 de grade”, a explicat ea, luni, pentru Antena 3 CNN.

Luna octombrie se menține însorită în România

Luna octombrie este una dintre lunile cu cele mai mici valori ale cantităţii totale lunare de precipitaţii. Din punct de vedere termic, se vor înregistra şi temperaturi „estivale” ce depăşesc 35…38 grade Celsius. Temperatura maximă absolută a acestei luni va fi de 39 grade Celsius, iar cea minimă de -21,3 grade Celsius.

„Ţara noastră se află mai mult sub influenţa maximului barometric est european, iar dorsala anticiclonului Azoric se retrage treptat spre vestul continentului. Din cauza modificării distribuţiei centrilor barici pe continent, dar şi reducerii duratei de strălucire a soarelui, temperaturile medii lunare din această lună sunt, în general, cu 5 – 7 grade Celsius mai mici decât cele din luna septembrie”, precizează specialiştii ANM.

Pe Litoral, în Delta Dunării şi local, în sud-vestul Banatului şi în lunca Dunării, mediile depăşesc 12 grade Celsius. Valori între 8 şi 10 grade Celsius sunt caracteristice Transilvaniei, Dealurilor Vestice, Maramureşului, celei mai mari părţi a Moldovei şi Subcarpaţilor. În depresiunile intramontane şi în zona montană joasă (sub 1.500 de metri) sunt caracteristice temperaturi medii cuprinse între 4 şi 8 grade Celsius. În zona montană înaltă (la peste 1.500 de metri) aceste valori coboară până la 2 – 4 grade Celsius, iar la Vf. Omu chiar sub zero grade Celsius.