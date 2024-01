Premierul Ungariei, Viktor Orban, și-a reiterat sprijinul pentru aderarea Suediei la Alianța Nord Atlantică, într-o convorbire telefonică cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg. A trecut totuşi cu vederea faptul că a amânat aprobarea aderării luni de zile.

L-a invitat deja pe prim-ministrul Suediei, Ulf Kristersson, în Ungaria pentru a negocia aderarea Suediei la NATO. Își dorește să construiască împreună „o încredere reciprocă solidă” printr-un „dialog politic mai intens”.

Deocamdată, se știe doar că ministrul de Externe din Suedia, Tobias Billström, a răspuns cu răceală invitației Guvernului de la Budapesta. Potrivit spuselor sale, țara sa nu are „niciun motiv” să negocieze cu Ungaria.

În schimb, șeful diplomației suedeze s-a declarat pregătit pentru discuții, menționând „numeroase puncte comune” între cele două state, plus „cooperarea militară”.

Guvernul de la Budapesta și-a exprimat sprijinul de principiu, dar a amânat ratificarea luni de zile. În prezent, solicită Guvernul de la Stockholm să înceteze politica de denigrare la adresa sa, acuzat de deriva autoritaristă. Premierul Ungariei cere respect din partea Guvernului de la Stockholm.

Just finished a phone call with @NATO Secretary General @jensstoltenberg. I reaffirmed that the Hungarian government supports the NATO-membership of #Sweden. I also stressed that we will continue to urge the Hungarian National Assembly to vote in favor of Sweden’s accession and…

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) January 24, 2024