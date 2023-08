Luna aceasta, compania olandeză Damen a ales să se retragă din administrarea șantierului de la Mangalia, acuzând statul român că a încălcat prevederile contractului.

„Vreau să explic ceva ce nu știe nimeni. Damen, când a venit să facă aceste corvete, a luat și șantierul de la Mangalia. Nu l-a cumpărat, nu a dat niciun ban pe el și s-au șters și datoriile. A zis: «intrăm partener cu statul român, construim corvetele astea pentru statul român». Am aflat că Damen a zis să își ia șantierul înapoi, că nu îl mai vor. Acum, cei care merg în Vama Veche sau 2 Mai, trec pe lângă șantier, dar i-a rămas în brațe statului român, cu datoriile alea mari, fără muncitori și fără nimic”, a declarat Victor Ponta în emisiunea lui Marius Tucă transmisă de Gândul .

Cât despre Ziua Marinei, fostul premier a spus că aceasta nu mai există, în condițiile în care marina României are doar două nave.

„Astăzi, de ziua marinei, Iohannis merge să sărbătorească, dar nu înțeleg ce sărbătorește, că nu am luat nici măcar o copaie. Am închis și șantierul, nu se mai face nimic. Ce poți să sărbătorești?! Ziua Marinei nu mai există. Marina noastră are două nave, ambele luate de Năstase”, a afirmat el.