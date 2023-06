Mai mult, acesta a spus că prin intermediul lui Cristian Popescu Piedone s-a încercat un atac indirect la adresa sa.

”Eu am spus tot timpul, nu spun acum. Este absurd pentru orice om, fără să faci facultatea de Drept, să spui că este de vină primarul pentru o tragedie într-un club privat! Și am spus mereu, ca oamenii să înțeleagă. Domnule, dacă era Colectiv la Sibiu îl băgați în pușcărie pe Iohannis? Sau dacă era la Cluj, pe Boc? Nu! Nici vorbă, nu aveați de ce! Pentru că aia cu primarul care semnează după ce are 7.000 de semnături, unu, doi, e prima dată când spun public, Piedone ca și Gabi Oprea au fost atacați judiciar, politic, ca să ajungă la mine, că nu puteau să spună: Domnule, Ponta, primul ministru a omorât oameni la Colectiv că era prea gogonată. Dar, de fapt i-au luat cu Piedone, cu Oprea, cu Arafat cu nu știu ce. A fost o tragedie, într-un club privat în care România a acționat mai bine decât în alte țări ” a declarat, Victor Ponta, în exclusivitate, la România TV.

Victor Ponta a lansat un atac dur la adresa lui Vlad Voiculescu și a celor care s-au folosit de suferința rudelor celor care au murit în incendiul de la Colectiv pentru a-și atinge obiectivele politice.

”Pe suferința reală a unor oameni: părinți, rude, niște ticăloși au construit niște minciuni îngrozitoare, au făcut filme. Vlad Voiculescu s-a făcut ministru pe banii noștii, adică filmul, marele film de doi bani, cu minciuni pe banii noștii, bani publici. S-a construit o minciună uriașă ca să justifice o chestie politică. Ce e grav aici? La Piedone, unde încă o dată spun, orice om normal care nu are studii juridice spune: Băi nu e treaba lui! La Piedone, înțeleg că au adus un judecător de la Ploiești, care a venit special, l-a băgat în pușcărie, s-a întors la Ploiești a primit un grad, s-a terminat. Și la mine, cum s-a întâmplat, l-au adus tot de la Ploiești pe Portocală să îmi facă dosare”, a mai spus fostul premier.

Eliberarea lui Piedone, o decizie corectă

”Eu cred că decizia de săptămâna asta, care este o decizie absolut corectă, de fapt, a creat un dezastru general în mintea noastră făcând adevăr juridic. Decizia este corectă! Cei ca mine care am spus așa sau Piedone care a zice: Băi dar știați toți că sunt nevinovat, de ce am stat un an la pușcărie? Victimele spun: Băi, deci v-ați bătut joc de noi!… faptul că domnul Iohannis, anul trecut de comemorarea Colectiv-ului juca golf aia, de fapt, a spus cumva: Bă fraierilor, boi nu ați înțeles că a fost totul…. A fost nevoie să moară oameni”, a mai spus Victor Ponta.

Fostul premier a precizat și de ce și-a dat demisia după tragedia de la Colectiv.

”Motivele care m-au convins să îmi dau demisia au fost când am realizat: Băi unde am ajuns? Deci, oamenii aceea au suferit, unii dintre ei au murit, alții erau în spital, noi toți alergam înnebuniți cum să îi ajutăm și Iohannis a zis: E vina Guvernului, corupția ucide! După care a plecat la o nuntă dacă nu mă înșel și atunci am realizat: Bă stai așa am ajuns să ne batem politic pe viețile oamenilor, pe suferința oamenilor (…) Clasa politică a învățat că poți să nu ai nicio vină, dar dacă se dă direcția poți să ajungi în închisoare ”, a conchis Victor Ponta.