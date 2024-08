Victor Negrescu a avut o primă reacție pe Facebook, după ce liberalul Florin Roman a criticat posibila sa nominalizare ca și comisar european.

Amintim că liberalul a precizat pe rețelele de socializare că speră ca nominalizarea lui Negrescu să fie, de fapt, o glumă.

Astfel, pe pagina acestuia a apărut un mesaj în care spune că a ales calea dialogului și a construcției, spre diferență de alte persoane care ”promovează insistent scandalul și ura”.

”În timp ce unii promovează insistent scandalul și ura, eu am ales mereu calea dialogului și a construcției. Am promis românilor că „Ținem cu # România !”, că vom face mai multe pentru ei la nivel european și voi continua să fac acest lucru indiferent de atacuri și calomnii”, își începe acesta mesajul.

Negrescu a menționat că, de-a lungul carierei sale, a fost supus unor atacuri politice suburbane, multe provenind de la același politician care pare să fi dezvoltat obsesii personale.

Cu toate acestea, a continuat să creadă în bunul-simț în spațiul public.

”De-a lungul carierei am mai fost supus unor atacuri politice suburbane, multe tot din partea aceluiași politician care pare că a dezvoltat obsesii personale, dar cu toate acestea am continuat să cred în bunul-simț în spațiul public”, își continuă acesta mesajul.

El a evidențiat susținerea unanimă pe care a generat-o în Parlamentul României în ceea ce privește prioritățile României pentru președinția Consiliului UE, faptul că a fost votat în unanimitate în Comisiile pentru Afaceri Europene din Parlamentul României pentru a deveni ministru, precum și susținerea largă obținută în Parlamentul European pentru rapoarte importante privind bugetul UE.

De asemenea, Negrescu a fost ales cu unanimitate chestor al Parlamentului European și vicepreședinte al Comisiei pentru Educație și Cultură, iar recent a primit sprijinul unui număr important de eurodeputați pentru a deveni vicepreședinte al Parlamentului European.

”Am generat, astfel, o susținere unanimă în Parlamentul României în ceea ce privește prioritățile României pentru președinția Consiliului UE, am fost votat în unanimitate în Comisiile pentru Afaceri Europene din Parlamentul României pentru a deveni ministru, am obținut susținerea largă a Parlamentului European pentru rapoarte importante precum prioritățile legislativului european privind bugetul UE, am fost ales cu unanimitate chestor al Parlamentului European și vicepreședinte al Comisiei pentru Educație și Cultură, iar recent, am primit sprijinul unui număr important de eurodeputați pentru a deveni vicepreședinte al Parlamentului European.”, continuă el.