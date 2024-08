Potrivit lui Florin Roman, Negrescu a fost cel care a promovat și sprijinit proiectul de lege privind parteneriatul civil, la solicitarea lui Liviu Dragnea.

Așadar, spune liberalul, Negrescu este persoana care ar putea plasa România pe harta LGBT a Europei!

Florin Roman a adăugat că ”şocant este şi faptul ca Victor Negrescu este cel care a încercat scoaterea MCV după celebra ordonanţă 13 şi modificarea codurilor penale, ce au scos lumea în stradă, la uriaşe proteste, în toată ţara”.

Până la data de 30 august, fiecare stat membru al Uniunii Europene trebuie să propună doi candidați pentru postul de comisar european în viitorul Executiv comunitar. Audierile în Parlamentul European sunt așteptate să aibă loc cel mai probabil în luna septembrie.

Premierul Marcel Ciolacu a declarat recent că europarlamentarul Victor Negrescu este considerat „una dintre opțiuni” pentru funcția de comisar european.

Pe de altă parte, recent, europarlamentarul PSD Mihai Tudose a declarat că îl susține pe Victor Negrescu pentru funcția de comisar european din partea României. Tudose a subliniat că a colaborat cu Negrescu și că acesta s-a dovedit a fi foarte competent în gestionarea relațiilor cu organismele europene.

Vineri, 8 august, după încheierea Consiliului Politic Național al PSD, Mihai Tudose a fost întrebat pe cine sprijină pentru funcția de comisar european din partea României.

Întrebat dacă Negrescu are șanse să ocupe acest post, Tudose a răspuns că șansele sunt de 100%. Europarlamentarul PSD a precizat că a lucrat cu Negrescu în perioada în care era prim-ministru. Atunci, Victor Negrescu era ministru pentru relațiile cu organismele europene și s-a dovedit extrem de competent în acest domeniu, conform lui Tudose.

„Şanse 100%… aţi văzut şi la gimnastică, să nu apară vreo contestaţie. Eu consider că da. Am lucrat cu domnul Negrescu în perioada cât am fost prim-ministru. Domnul Negrescu era ministru pe relaţia cu organismele europene. E foarte bun pe aşa ceva. Chiar foarte bun”, a afirmat europarlamentarul.