Eurodeputatul Vasile Dîncu a declarat marți, 6 august, că decizia privind comisarul european a fost sau va fi făcută de premierul Ciolacu, ca reprezentant al Guvernului României.

Președintele Consiliului Național al PSD a fost întrebat când va face România propunerea de comisar european.

În acest moment, când încă se negociază portofoliul, nu se știe mare lucru, spune social-democratul.

El a fost întrebat apoi dacă până la urmă vor fi făcute remanieri. Potrivit eurodeputatului, nu există nicio informație legată de asta în momentul de față.

În niciuna din luările de poziție ale premierului Marcel Ciolacu nu a fost observată „vreo decizie în sensul acesta sau vreo idee de decizie”, spune Dîncu.

„În cazul acesta, nu am nicio informație despre așa ceva. În niciuna din luările de poziție ale premierului nu am văzut vreo decizie în sensul acesta sau vreo idee de decizie. Nu cred, nu am nicio informație și nu pot să vorbesc despre asta în acest moment”, a conchis Vasile Dîncu.