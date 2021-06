Victor Ciutacu, după moartea lui Florin Condurățeanu

Victor Ciutacu a scris că „nu exista om care să fi ajutat mai multă lume pe planetă decât Florin Condurățeanu”.

„Nu exista om care sa fi ajutat mai multa lume pe planeta decat Florin Condurateanu. A salvat, la propriu, sute de vieti. Si am ajuns, tocmai eu, sa fac breaking news pe moartea lui fulgeratoare. Iarta-ma, Tutule, numai noi doi sti(a)m pentru ce”, a transmis Victor Ciutacu, pe pagina sa de Facebook.

Cum a murit, de fapt, Florin Condurățeanu?

Regretatul Florin Condurățeanu murit la vârsta de 71 de ani din cauza unui stop cardiorespirator. Înaintea tragicului eveniment, jurnalistul a filmat una dintre emisiunile sale. S-a aflat care au fost ultimele cuvinte ale celui poreclit Ţuţu şi cum a murit, de fapt, acesta.

Ecaterina Andronescu a transmis că a vorbit cu fiul regretatului jurnalist. Potrivit declarației respective, Florin Condurățeanu a murit în brațele fiului său.

„L-am sunat pe Răzvan și mi-a confirmat că i-a murit în brațe. I-a venit rău de la muncă. Pentru mine a fost un fel de patriarh al jurnaliștilor”, a declarat Ecaterina Andronescu la România TV, în emisiunea lui Victor Ciutacu.

Mircea Badea este în stare de șoc după decesul lui Florin Condurăţeanu

Tragica veste a decesului lui Florin Condurăţeanu l-a șocat și pe Mircea Badea. Realizatorul emisiunii „În gura presei” spune că a vorbit acum 10 zile cu regretatul jurnalist.

„Eu sunt în stare de şoc. Am intrat în casă, am dat drumul la televizor și am citit burtiera acum. Acum douăsprezece minute am aflat și practic mi-a căzut capul.

Eu îl percepeam pe Țuțu ca nefiind om nemuritor. Era exact cum a spus și Adrian Ursu, era un iubitor de oameni de cuvinte, inclusiv de țară. Era cel mai mare iubitor pe care l-am cunoscut. Poate că de asta la un moment dat inima sa nu a rezistat. Cât de mare poate fi?

Eu am vorbit cred, în urmă 10 zile cu el. Am cerut un sfat pentru că era foarte priceput, e un fel de a spune, acum că sunt în stare de şoc. Am cerut un sfat medical pentru a salva pe cineva. Florin Condurățeanu a fost un mare intelectual şi nu l-am perceput niciodată ca fiind muritor. Avea atâtea caracteristici unice aparte, era cu totul şi cu totul altceva. Era un spectacol”, a declarat Mircea Badea la Sinteza Zilei.

