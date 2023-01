Victor Ciutacu a răbufnit! Jurnalistul lansează un atac dur la adresa Dianei Șoșoacă: Dacă vrei să te duci la pușcărie…

Jurnalistul a răbufnit la adresa Dianei Șoșoacă! Acesta a scris pe pagina sa de socializare că angajarea avocatei pune o persoană „pe drumul cel bun” către pușcărie.

„Am citit (n-am nervi să mă și uit) câteva dintre zicerile Dianei Șoșoacă despre privatizarea Petrom. Tot ce a acuzat ea de ilegalitate (repet, din ce au pus pe site) e perfect legal. După părerea mea, dacă vrei să ai certitudinea că te duci la pușcărie, angajeaz-o pe avocata Șoșoacă și ești pe drumul cel bun.

Mai departe, las câteva observații…

– Cei mai vocali în spațiul public pe tema asta spinoasă sunt, în ordinea numerelor de pe tricouri, Petrișor Peiu (la data respectivă, consilier al premierului Adrian Năstase, responsabil cu investițiile străine), Diana Șoșoacă (zâmbitoare nevoie-mare în poza de grup de la semnarea contractului la Palatul Victoria) și Anca Alexandrescu (consilieră a aceluiași premier în exercițiu în 2004).

– Însuși tatăl anticorupției de partid și de stat, Traian Băsescu, a cerut, la începutul lui 2005, sub suspiciunea de act de mare corupție, contractul de privatizare a Petrom. N-am văzut vreun rezultat concret, deși, dacă-mi aduc bine aminte, Jucătorul a avut două scule de mare succes în domeniu, Daniel Morar și Codruța Koveși.

– Spre deosebire de dezvăluitorii de dată recentă, eu am avut, legal, într-o calitate publică pe care am exercitat-o scurt timp, contractul (inclusiv analiza punctelor sensibile) în mână. Nu mi-a trecut prin cap să-l trag la xerox și să-l țin bine, poate o fi vreodată nevoie sau avantajos să-l scot pe tarabă”, a scris Victor Ciutacu pe Facebook.

Senatoarea a scris un mesaj extrem de dur, după ce a fost acuzată că a participat la vânzarea Petrom către OMV

În altă ordine de idei, Diana Șoșoacă a scris un mesaj extrem de dur într-o postare pe pagina sa de Facebook, după ce a fost acuzată că a participat la vânzarea Petrom către OMV.

„PENTRU TOATE STUPIDELE SI PROSTITUATELE POLITICE CARE MA ACUZA PE MINE, MINTIND OPINIA PUBLICA SI DISTRIBUIND INFORMAȚII FALSE: NE VEDEM IN FATA PROCURORULUI, INCULTELOR, AGRAMATELOR, SALTELELOR”, a scris Diana Șoșoacă pe pagina ei de Facebook.

Este posbil ca senatoarea să facă referire la informaţia conform căreia ea ar fi fost prezentă la semnarea contractului de vânzare-cumpărare între statul român şi OMV, deși aceasta nu este nouă. Pe rețelele de socializare a circulat mult timp o fotografie în care apare Diana Șoșoacă alături de alți oameni politici prezenți la semnarea contractului.