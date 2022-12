Diana Șoșoacă a scris un mesaj extrem de dur într-o postare pe pagina sa de Facebook. Cu toate acestea, nu este clar la adresa cui este mesajul plin de cuvinte jignitoare.

Diana Șoșoacă a răbufnit, din nou!

„PENTRU TOATE STUPIDELE SI PROSTITUATELE POLITICE CARE MA ACUZA PE MINE, MINTIND OPINIA PUBLICA SI DISTRIBUIND INFORMAȚII FALSE: NE VEDEM IN FATA PROCURORULUI, INCULTELOR, AGRAMATELOR, SALTELELOR.”, a scris Diana Șoșoacă pe pagina ei de Facebook.

Este posbil ca senatoarea să facă referire la informaţia conform căreia ea ar fi fost prezentă la semnarea contractului de vânzare-cumpărare între statul român şi OMV, deși aceasta nu este nouă. Pe rețelele de socializare a circulat mult timp o fotografie în care apare Diana Șoșoacă alături de alți oameni politici prezenți la semnarea contractului.

În același mesaj de pe pagina de Facebook a senatoarei, Diana Șoșoacă a postat un extras scris de Adrian Năstase pe blogul său.

„Contractul de privatizare a fost aprobat prin legea 555/2 decembrie 2004, in contextul in care ne propusesem inchiderea tuturor capitolelor de negociere cu UE in decembrie 2004, inainte de schimbarea componentei Comisiei europene pentru a evita amânarea aderării noastre pentru următorul grup de extindere ( nu intru in amănunte). Rezultatul votului a fost 173 voturi pentru, 20 impotrivă si 1 abtinere” se arată într-o postare a lui Adrian Năstase de pe blogul său, la care a făcut referire Diana Șoșoacă.