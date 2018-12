Vicepreședintele Parlamentului European a răbufnit! Lovitură dură pentru Elena Udrea

"Citesc titlurile din presa şi văd ca Madam Udrea figurează in mai toate, cu povesti din detenţie, urări de Craciun pt adversari, analize politice, in fine, cu de toate pentru toţi ...

Oare realizează ca dorinţa ei bolnavicioasa de a se afla in centrul atenţiei este, in buna măsura, responsabila de tot ce a patit?

Caci, dacă nu era o ţinta atât de vizibila, poate ca nici cei care vroiau sa salveze regimul Băsescu (statul paralel şi furăciunile acoliţilor) nu ar fi selectat-o tocmai pe ea pentru sacrificiul public, in speranţa ca lumea se va mulţumi cu sângele ei şi-i va da uitării pe toţi ceilalti...

Nici când a ajuns, ca sa scape, tocmai in Costa Rica, in loc sa se retragă in vreo localitate mai mică, de prin nordul ţării, de-o pilda, unde sa stea pana uita lumea de ea, Madam Udrea s-a instalat tocmai in capitala, de unde a început sa “arunce” in dreapta şi stânga cu ştiri despre ea, din dorinţa sinceră de a nu fi ... uitată!?

Ce sa-i faci, ca sa nu folosesc proverbul românesc atât de cunoscut cu animalul pe care tocmai il savurăm in aceste zile, o sa inventez o “zicere”, care suna aşa: dacă închizi paunul şi nu îl laşi sa-şi etaleze coada in fata tuturor, moare!", scrie Ioan Mircea Paşcu pe Facebook.