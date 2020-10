Se pare că o solicitare în acest sens, venită din partea ministrului Sănătăţii, Nelu Tătaru, a fost aprobată deja de premierul Ludovic Orban.

„Vă rog să fiţi de acord cu includerea pe lista suplimentară a şedinţei guvernului a proiectului de hotărâre a guvernului pentru modificarea anexei 2 la Hotărârea Guvernului nr. 144 pe 2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii. Prin acest proiect de act normativ se suplimentează cu 2.000 numărul de posturi la direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti şi servicii de ambulanţă judeţene şi Serviciul de Ambulanţă Bucureşti Ilfov”, a spus Tătaru, în debutul şedinţei de guvern.

În acest context, Ludovic Orban a atras atenţia asupra faptului că sistemul de sănătate riscă să se confrunte cu un „blocaj” în ce priveşte numărul de cadre medicale.

Sunt vizați medicii rezidenți

„Aici trebuie să urmărim, că dau examenul cei care termină rezidenţiatul. Şi practic orice fel de medic care ia examenul la finalul rezidenţiatului şi e în disciplinele căutate – pentru terapie intensivă, pentru ATI – trebuie imediat utilizat. Aşa cum am utilizat şi rezidenţii. Presimt că, din punct de vedere tehnic, al pregătirii de paturi dotate, înzestrate cu tot ce-i necesar, putem să creştem capacitatea, dar presimt că tindem spre a atinge un blocaj privitor la numărul de cadre medicale”, a spus premierul.

Totodată, Orban a declarat că există o „tendinţă” de a interna în secţii de terapie intensivă bolnavi care nu necesită neapărat acest lucru şi a recomandat folosirea unor saloane intermediare, unde să se asigure o monitorizare atentă a stării de sănătate.

„Instituţionalizaţi mai clar ceea ce am discutat. Nu trebuie să intre în ATI oricine. Există această tendinţă de a interna în secţii de terapie intensivă bolnavi care nu necesită neapărat terapie intensivă şi atunci să existe saloanele intermediare, despre care am vorbit, în care, evident, se monitorizează evoluţia stării de sănătate mai atent, dar nu necesită neapărat internarea în secţia de terapie intensivă. Plus operaţionalizarea tuturor secţiilor, nu cum au făcut la Braşov, că au dat drumul la spitalul modular şi au închis spitalul judeţean. Ei trebuie să crească numărul de paturi disponibile pentru terapie intensivă”, a spus premierul.