Vești de ultimă oră despre Simona Halep! Ce planuri are nr.1 WTA pentru 2019

Halep a fost desemnată "Campioana Mondială" a anului 2018 de Federaţia Internaţională de Tenis. Aceasta şi-a dezvăluit planurile pe 2019.

“Pentru 2019 mi-aş dori sănătate. Nu e un clişeu. Dar vreau să fiu capabilă să am rezultate bune. Vreau să am parte de momente frumoase. Vreau să fac treabă bună şi la Fed Cup. Aş mai vrea să fiu pe primul loc şi anul acesta, plus un parcurs bun în turneele de Mare Șlem", a zis Halep pentru TVR.

Liderul WTA a vorbit şi despre Crăciunul în copilărie. A povestit de ce nu mergea să colinde şi ce amintiri are alături de familie.

"Am hotărât să stau aproape de familie anul acesta de sărbători mai ales după ce am realizat anul acesta. De Crăciun voi fi la Constanţa pentru a petrecere alături de familia mea.

Mereu a fast ciudat de sărbători. M-a prins Crăciunul şi în Australia acum doi ani. Erau 30-35 de grade. E cu totul diferit. Am avut norocul să am parte de o companie plăcută.

Acum doi ani am fost cu familia lui Darren Cahil.Halep a vorbit despre cum era Crăciunul în copilărie.

"Ne întâlneam toţi, verişori, unchi, mătuşi. Petreceam împreună. Nu s-a schimbat mult. Numai că eu sunt plecată, ei acasă fac la fel. Suntem o familie unită. Când eram copil mă bucuram altfel de Crăciun. N-am mers niciodată cu colindul. Pentru că nu am voce şi îmi e şi ruşine", a spus Halep, citată de gsp.ro.