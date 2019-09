Numărul de firme dizolvate a scăzut în primele şapte luni din 2019 cu 6,92%, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, la 19.872 unităţi, faţă de 21.349 de firme în 2018, conform datelor centralizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC).

Cele mai multe dizolvări au fost înregistrate în municipiul Bucureşti – 3.450 firme (în scădere cu 19,88% faţă de primele şapte luni din 2018) şi în judeţele Timiş – 999 (minus 11,36%), Constanţa – 979 (plus 6,30%) şi Cluj – 919 (minus 16,68%). Numărul cel mai mic de firme dizolvate a fost înregistrat în judeţele Ialomiţa – 119 (minus 26,54%), Mehedinţi – 124 (minus 8,15%) şi Harghita – 125 (plus 5,04% 2018).

Raportat la perioada ianuarie – iulie 2018, cele mai mari creşteri ale numărului de firme dizolvate s-au înregistrat în judeţele Caraş-Severin (plus 111,54%), Teleorman (plus 79,59) şi Brăila (plus 56,6%), în timp ce scăderile cele mai semnificative au fost consemnate în judeţele Botoşani (minus 43,34%), Neamţ (minus 35,01%) şi Olt (minus 34%).

În iulie 2019, au fost înregistrate 3.246 de dizolvări, cele mai multe în Bucureşti (558) şi în judeţele Timiş (218), Constanţa (167) şi Cluj (156).

Domeniul de activitate care a înregistrat cele mai multe dizolvări de firme în primele şapte luni din 2019 este comerţul cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor, unde s-au înregistrat 5.945 de dizolvări la nivel naţional.

