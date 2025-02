Numărul firmelor care și-au suspendat activitatea a ajuns la 18.716

În anul 2024, numărul firmelor care și-au suspendat activitatea a ajuns la 18.716, marcând o creștere de 14,58% față de anul anterior, conform datelor publicate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC).

Cele mai multe firme care au suspendat activitatea s-au înregistrat în București, cu un total de 2.252 de suspensii (o creștere de 13,79% față de 2023). Capitala este urmată de județele Cluj, cu 1.162 de firme suspendate (o creștere de 9,93%), Iași cu 851 (o creștere de 15,16%), Brașov cu 822 (o creștere de 13,85%), Bihor cu 800 (o creștere de 19,23%) și Timiș cu 725 (o creștere de 22,26%).

Pe de altă parte, cele mai puține suspendări au fost înregistrate în județele Ialomița, cu 123 de firme suspendate (o creștere de 26,8% față de anul anterior), Covasna cu 139 (o creștere de 13,01%), Gorj cu 134 (o creștere de 2,29%), Teleorman cu 141 (o scădere de 0,7%) și Giurgiu cu 143 (o creștere de 48,96%).

Cele mai mari creșteri ale numărului de suspendări au avut loc în județele Tulcea (plus 62,38%), Dâmbovița (plus 55,38%) și Giurgiu (plus 48,96%), în timp ce au fost înregistrate scăderi în județele Caraș-Severin (minus 5,35%), Vâlcea (minus 4,03%), Satu Mare (minus 0,72%) și Teleorman (minus 0,7%).

În funcție de domeniul de activitate, cel mai mare număr de suspendări a fost înregistrat în comerțul cu ridicata și cu amănuntul, precum și în repararea autovehiculelor și motocicletelor, cu un total de 4.390 de suspendări (o creștere de 12,82% față de 2023), urmat de activitățile profesionale, științifice și tehnice, cu 1.767 de suspendări (o creștere de 6,06%), și construcțiile, cu 1.688 de suspendări (o creștere de 31,46%).

În luna decembrie 2024, au fost înregistrate 1.963 de suspendări, cele mai multe având loc în București (258), Cluj (137), Iași (93), Brașov (86) și Sibiu (75).

Motivul pentru care firmele ajung să își închidă porțile

În ultimele luni, numeroase companii din România, active în sectoare precum auto, mobilă, textile, dar și în domeniile electrocasnicelor sau IT, au anunțat închiderea unităților de producție și au recurs la concedieri colective.

Analiștii consideră că aceste decizii sunt, în principal, legate de dependența firmelor românești de piața europeană, care reprezintă, în multe cazuri, principalul partener comercial.

Consultantul fiscal Adrian Bența susține că situația actuală din România este în mare parte determinată de faptul că exporturile companiilor din țara noastră sunt în principal direcționate către statele membre ale UE, cum ar fi Germania, unde creșterile economice din trecut sunt acum o amintire.

De asemenea, el subliniază că în România nu au fost implementate măsuri fiscale speciale care să afecteze grav industriile ce se confruntă cu dificultăți în prezent.