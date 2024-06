Numărul firmelor dizolvate a crescut cu 21,45% în primele patru luni din 2024

Cele mai multe dizolvări de firme au fost înregistrate în București, cu un total de 3.395 de firme (în creștere cu 21,21% față de perioada ianuarie-aprilie 2023), urmate de județele Ilfov (913, plus 59,89%), Cluj (840, plus 30,03%), Constanța (832, plus 35,5%), Timiș (725, minus 2,29%) și Iași (618, plus 44,06%).

La polul opus, cele mai puține dizolvări de firme au fost înregistrate în județele Covasna, respectiv 85 (plus 18,06% față de primele patru luni din 2023), Ialomița (97, plus 34,72%), Mehedinți (102, plus 39,73%) și Caraș-Severin (113, plus 20,21%).

În ceea ce privește domeniul de activitate, comerțul cu ridicata și cu amănuntul, repararea autovehiculelor și motocicletelor a înregistrat cele mai multe dizolvări, însumând 4.389 la nivel național în perioada ianuarie-aprilie 2024. Față de perioada similară a anului anterior, dizolvările în acest sector au crescut cu 19,72%.

Construcțiile, activitățile profesionale, științifice și tehnice, precum și industria prelucrătoare sunt alte domenii de activitate în care s-au consemnat un număr semnificativ de dizolvări de firme, respectiv 1.662 (plus 34,142%), 1.572 (plus 20,28%), respectiv 1.403 (plus 22,85%), conform datelor furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC).

Peste 32.600 de firme au fost radiate la nivel național în primele patru luni ale anului

Amintim că potrivit datelor publicate recent de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), până la finalul lunii aprilie, au fost radiate peste 32.600 de firme la nivel național.

În primele patru luni din 2024, la nivel național au fost radiate un total de 32.626 de firme, înregistrând o creștere de peste 44% față de aceeași perioadă din 2023, conform datelor furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC).

Cele mai multe radieri au avut loc în Municipiul București, unde s-au înregistrat 4.926 de radieri (în creștere cu 41,63% față de perioada ianuarie-aprilie 2023).

Capitala este urmată de județele:

Cluj (1.640, cu o creștere de 53,56%);

Dâmbovița (1.447, cu o creștere de 120,92%);

Timiș (1.314, cu o creștere de 25,38%);

și Constanța (1.246, cu o creștere de 17,88%).

Pe de altă parte, cele mai puține radieri s-au înregistrat în județele:

Călărași (210, cu o creștere de 6,06% față de primele patru luni ale anului precedent);

Ialomița (221, cu o creștere de 61,31%);

Giurgiu (247, cu o creștere de 33,51%);

și Covasna (250, cu o creștere de 50,60%).

Numărul de radieri a înregistrat cele mai mari creșteri în județele Dâmbovița (+120,92%), Harghita (+115,73%) și Maramureș (+93,68%). Mai multe puteți citi aici.