ONRC: Cele mai multe dizolvări de firme în București – creștere de 14,59%

Numărul firmelor dizolvate în primele cinci luni din 2024 a crescut cu aproape 16%, potrivit datelor ONRC.

În București au fost înregistrate cele mai multe dizolvări de firme în perioada respectivă, totalizând 4.038 de cazuri, cu o creștere de 14,59% față de primele cinci luni ale anului 2023.

Alte județe în care s-au înregistrat numere semnificative de dizolvări sunt Ilfov, cu 1.082 de firme (o creștere de 48,22%), Cluj cu 1.017 firme (o creștere de 22,97%), Constanța cu 998 de firme (o creștere de 28,77%), Timiș cu 867 de firme (o scădere de 2,36%) și Iași cu 744 de firme (o creștere de 39,59%).

În județele Covasna, Ialomița, Mehedinți și Caraș-Severin s-au înregistrat cel mai mic număr de dizolvări de firme în perioada menționată.

Covasna a înregistrat 96 de cazuri (cu o creștere de 6,67% față de primele cinci luni din 2023), în timp ce în județul Ialomița au fost înregistrate 107 firme dizolvate (o creștere de 16,30%).

Mehedinți a înregistrat 125 de dizolvări (o creștere de 25%), iar Caraș-Severin a avut 127 de firme dizolvate (o creștere de 17,59%).

Sectorul comerțului cu ridicata a înregistrat 5.201 de cazuri în primele 5 luni

În primele cinci luni ale anului 2024, sectorul comerțului cu ridicata și cu amănuntul, inclusiv repararea autovehiculelor și motocicletelor, a înregistrat cel mai mare număr de dizolvări de firme la nivel național, totalizând 5.201 de cazuri.

Aceasta înseamnă o creștere de 12,72% comparativ cu perioada similară din anul anterior.

Potrivit datelor disponibile, sectorul construcțiilor, activitățile profesionale, științifice și tehnice, precum și industria prelucrătoare au raportat un număr semnificativ de dizolvări de firme în perioada menționată.

În domeniul construcțiilor, s-au înregistrat 1.957 de dizolvări (în creștere cu 27,82%), în timp ce activitățile profesionale, științifice și tehnice au consemnat 1.878 de dizolvări (o creștere de 13,61%).

Industria prelucrătoare a înregistrat, de asemenea, 1.633 de dizolvări (cu o creștere de 15,16%).

ONRC: În primele 4 luni, numărul firmelor dizolvate a crescut cu 21,45%

În primele patru luni din acest an, numărul firmelor care au fost dizolvate a crescut semnificativ cu 21,45%, ajungând la 16.153, comparativ cu 13.300 în aceeași perioadă a anului precedent, conform datelor furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC).

Bucureștiul a înregistrat cel mai mare număr de dizolvări, respectiv 3.395 de firme (cu o creștere de 21,21% față de ianuarie-aprilie 2023), urmat de județele Ilfov (913, în creștere cu 59,89%), Cluj (840, plus 30,03%), Constanța (832, plus 35,5%), Timiș (725, cu o scădere de 2,29%), și Iași (618, plus 44,06%).

În schimb, cele mai puține dizolvări de firme au fost înregistrate în județele Covasna, cu 85 de firme (o creștere de 18,06% față de primele patru luni din 2023), Ialomița (97, plus 34,72%), Mehedinți (102, plus 39,73%), și Caraș-Severin (113, plus 20,21%).

Sectorul de activitate care a înregistrat cel mai mare număr de dizolvări de firme în perioada ianuarie-aprilie 2024 a fost comerțul cu ridicata și cu amănuntul, repararea autovehiculelor și motocicletelor, cu 4.389 de dizolvări la nivel național. Comparativ cu aceeași perioadă din anul anterior, acest sector a înregistrat o creștere de 19,72%.

De asemenea, construcțiile, activitățile profesionale, științifice și tehnice, precum și industria prelucrătoare au fost alte domenii în care s-au consemnat un număr semnificativ de dizolvări de firme, respectiv 1.662 (cu o creștere de 34,142%), 1.572 (plus 20,28%), și 1.403 (plus 22,85%).