Ieri a fost ziua lui Florin Călinescu! Îndrăgitul actor și prezentator TV a împlinit 67 de ani.

Florin Călinescu nu se gândește să revină în televiziune

În urmă cu ceva timp, acesta a decis să se retragă din viața publică și să se mute la țară. Florin Călinescu a spus că nu îi lipsește absolut deloc lumina reflectoarelor, motiv pentru care nu plănuiește să se întoarcă în televiziune. A dezvăluit însă că atunci când va simți că i se apropie sfârșitul, va face un show în care să moară în direct.

„Nu mi-e dor de televiziune, asta pot să vă spun. În acest moment, nu m-aș mai întoarce. Nu mă pot însă înfrunta cu viața, să știu ce se va întâmpla(…)Se apropie momentul, pregătesc o revenire cu un proiect mare în mediul online. Pot spune că Cristofor Columb, după ce a făcut prima descoperire, a mai petrecut vreo 20 de ani până la a doua. Așa că, atunci când ai un ideal, un țel, un scop, un vis, nu contează timpul. Dar eu 20 de ani nu-i mai apuc. Când voi simți că se apropie sfârșitul, o să fac un show în care să mor în direct”, a declarat el pentru Cancan.ro.

De asemenea, a spus că nu îi este neapărat dor de “Românii au Talent”, ci de colegii săi de acolo.

„Nu pot să spun că îmi este dor de proiectul “Românii au Talent”. Îmi este dor de colegi, dar nu și de administrația de acolo. Eu nu mai am răbdare și nervi pentru așa ceva”, a mărturisit actorul.

Actorul s-a mutat la țară

Florin Călinescu a renunțat la viața agitată din București pentru a se muta în comuna Babana din județul Argeș. Acolo, deține o fermă micuță cu mai multe animale.

„Am o gospodărie cu multe animale: 83 de găini, 5 porci de Bazna, doi băieţi şi trei fete, 42 de bibilici, 9 gâşte, doi câini lupi şi doi Schnauzeri pitici. Am avut şi capre cu iezi, dar iedul s-a făcut mare şi l-am dat pentru că se ţinea de rele”, a spus el.

Întrebat cum va petrece de ziua sa, actorul a răspuns: „Petrec printre florile mele. Am plante mai perene. Cel mai mult îmi plac florile care apoi produc fructe sau legume. Pe 29 petrec e și ziua mea de naștere, am o lună grea. Niciodată nu am făcut petreceri la restaurant. În general în familie. Mai bine să exist 365 de zile. Doar de câteva ori, când eram la PRO TV, mi s-au organizat petreceri oarecum surpiză, eram o persoană prea publică atunci.”