Oana Lis și Viorel Lis sunt căsătoriți de ani buni, iar povestea lor de iubire i-a făcut să treacă peste multe episoade grele din viața lor de cuplu. Chiar dacă acum Oana este cea care îi poartă de grijă fostului primar, au existat momente când Viorel Lis era cel care o sprijinea pe partenera sa de viață. Cu toate acestea, Oana Lis a recunoscut că au fost momente când l-a umilit pe fostul primar al Capitalei.

Ea a dezvăluit recent că soțul ei a trecut prin mai multe umilințe la începutul relației. Fostul edil al Capitalei a fost extrem de atent cu Oana Lis și a dus-o la medici de mai multe ori, când a fost cazul. Aceasta avea mai multe frici care se manifestau și la nivel fizic, iar de multe ori a și leșinat pe stradă.

Viorel Lis își ieșea din fire în mod frecvent

”Viorel a fost, tocmai de aia zic, acum se întoarce roata și nu pentru orice bărbat aș fi făcut lucrul ăsta, să lupt atât. Viorel a luptat pentru mine. Când ne-am cunoscut aveam foarte multe traume, nu știam să mă comport, aveam tot felul de frici și aveam simptome fizice, leșinam pe stradă. Viorel a fost primul om care m-a dus la doctor, la RMN, nu prea erau în vremea aceea. Niciodată nu m-a judecat”, a spus Oana Lis la Antena Stars.

Viorel Lis și soția sa au trecut prin momente tensionate. El își ieșea din fire în mod frecvent și avea ieșiri vulcanice, indiferent dacă se aflau acasă sau pe stradă. Ea, în schimb, voia să discute o problemă atunci, pe moment, și despica firul în patru, iar fostul edil voia să se calmeze înainte de a purta orice dialog.

Momentul în care Oana a realizat că a greșit față de fostul primar

Oana Lis a susținut că maturitatea de care dispunea soțul ei au făcut-o să devină mai bună și a reușit să scape de toate fricile pe care le avea. Momentul în care și-a dat seama că atitudinea sa nu era una adecvată a fost la ieșirea cu o prietenă.

”Acum dacă stau să mă întorc și văzând așa, psihologic, deși făceam crize pe stradă, ne certam , trânteam, înjuram, când ne certam, aveam și momente plăcute. El știa foarte bine. Eu despicam firul în patru, iar el ieșea să se calmeze, el pleca. Eu voiam să stăm acolo să discutăm, dar el făcea foarte bine, era mult mai matur. Am înțeles, când eram o dată cu o prietenă și cu Viorel. La fel, m-am enervat și din orice chestie, atunci când ai niște traume, ori chestie mică îți activează ceva, am făcut de față cu prietena asta și mi-am dat seama că nu e frumos. Am pus-o pe ea într-o poziție proastă, mie și lui Viorel ne trecea după 5 minute”, a mai spus soția fostului primar.