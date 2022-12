Oana Lis i-a fost mereu alături soțului său, indiferent de natura necazurilor pe care le-a avut. Acum însă, aceasta este de-a dreptul revoltată, deoarece instanța a decis să amâne procesul de moștenire pentru luna martie anul viitor.

Oana Lis se revoltă pe rețelele de socializare

Soția fostului primar ar Capitalei a vorbit despre această decizie pe rețelele de socializare. Aceasta este extrem de deranjată de faptul că nu s-a ajuns la un consens în problema moștenirii, deoarece asta înseamnă că Viorel Lis trebuie să se mai plimbe prin tribunale, iar starea de sănătate nu îi prea permite.

„Este un proces care durează deja de mult timp, nu sunt problemele mele familiale, dar eu am încercat să mediez, pentru că îmi doresc să se încheie, deoarece și în actele medicale ale lui Viorel, scrie că nu are voie să se streseze. Eu nu pot să plec de lângă Viorel în Argeș și trebuie cineva să ne reprezinte la proces. Noi am încercat să ne înțelegem și ajunsesem la un numitor comun, însă când să se intre pe făgașul unui proces, termenele se dau foarte lungi, noi avem termen anul viitor. Eu îmi doresc ca ei să se înțeleagă, dacă părinții lui Viorel ar fi trăit, ar fi fost șocați că s-a ajuns la așa ceva”, a scris aceasta pe Facebook.

Problemele de sănătate ale lui Viorel Lis

Viorel Lis de confruntă de mai mult timp cu probleme grave de sănătate, iar situația financiară a familiei nu este una deloc bună. Disperată, soția sa, Oana Lis, a făcut apel la prietenii săi de pe rețelele de socializare, deoarece terapia era mult prea scumpă și aveau nevoie de ajutor financiar. Ei bine, a reușit să strângă bani pentru tratament, iar acum fostul primar al Capitalei de simte mai bine.

„A scăpat de dureri, mulțumim oamenilor care ne-au ajutat cu donațiile. A făcut tot felul de terapii acasă, deoarece altfel nu mi le-aș fi permis, datorită acestui fapt a scăpat de dureri, ceea ce e foarte bine. Așa e trist, de curând a murit tatăl Marei Bănică, iar Viorel a suferit foarte mult că era prietenul lui din copilărie, a murit și Alexandru Arșinel, te afectează lucrurile acestea psihic.

Eu încerc să-l susțin cât pot și mă bucur că nu mai are durerile acestea maxime, dar na, ca la 80 de ani, trebuie să te obișnuiești și cu bătrânețea”, a declarat aceasta pentru Spynews la începutul lunii decembrie.