Viorel Lis se teme că va muri în curând. Soția lui îi ridică moralul cu ajutorul glumelor

În prezent, Viorel Lis este imobilizat la pat. Acesta nu se mai poate deplasa singur, merge în scaun cu rotile și se confruntă cu probleme grave de sănătate, motiv pentru care a început să devină din ce în ce mai pesimist și să se gândească că, în curând, ar putea pleca în Lumea Celor Drepți.

Din fericire pentru el, soția sa a fost mereu alături de el și are grijă să nu îi lipsească nimic. Fostul edil al Capitalei este atât de atașat de nevasta lui încât se întreabă ce va face fără ea în Lumea de Dincolo. Vizibil îngrijorată pentru el, Oana Lis încearcă să îi ridice moralul cu ajutorul umorului.

„De dimineață el îmi spunea: ”Oana, ce fac dacă o fi să mă duc pe lumea cealaltă, cum iau legătura cu tine?” Și eu i-am zis: ”Nu știu, Viorel, dar să îmi trimiți bani!” Sunt și momente în care plângem, dar ne ridicăm și mergem mai departe. La noi fiecare zi e diferită. Bătrânețea vine cu diferite provocări pe care nu le știam, acum le descopăr. Am studiat lucrul ăsta pentru că nimeni nu ne învață. Deși lumea m-a condamnat că o să îl las la bătrânețe, eu din contră, vreau să fiu un exemplu și să se înțeleagă că pe cei în vârstă din familia noastră, la mine soțul, dar pot fi și părinți, bunici, nu trebuie să îi excludem.

Am momente în care cad, mă plâng și cer ajutorul, este ceva normal, omenesc. Am învățat de la cazul lui Viorel, de la noi din familie, că pentru bătrânețe trebuie să ai bani strânși, nu trebuie să te bazezi pe absolut nimeni. Este un plus că ceilalți vor fi lângă tine, dar trebuie să ai ceva pregătit.”, a declarat, joi, Oana Lis, potrivit CAN CAN.

Viorel Lis are probleme financiare. Pensia lui este de doar 3.500 de lei

Referitor la bani, vă amintim că, cu puțin timp în urmă, Viorel Lis a mărturisit că se confruntă cu probleme financiare, străduindu-se să trăiască doar din pensia sa de 3.500 de lei.

„Am avut o perioadă grea, foarte grea, când credeam că nu o să îmi mai văd casa și soția, dar am trecut prin ele. (…) Eu am avut și încă am diabet. Și prima dată am avut o operație de colecist care era foarte gravă. Am fost internat, pe urmă am avut o semipareză care nu m-a mai lăsat să mă mișc singur, mă ajuta cineva. Pe urmă am avut infarctul acela la care am avut o intervenție (…) Am rămas paralizat!

Nu mai pot să merg. (…) Eu nu am bani foarte mulți, îmi pare rău, de multe ori m-au atacat unii că am făcut, că am dres, dar acum se uită lumea în contul meu, se uită la ce proprietăți am și nu am nimic. Eu trăiesc din pensia pe care o iau și cam atât, cum să spun… este foarte greu, foarte greu. Pensia mea nu este pensie din aceea mare, este pensie de inginer, de 35 de milioane (n.r. 3.500 de RON) pe lună. Atât am pensia. Mai face și ea (n.r. Oana Lis) a terminat facultatea și mai face ore de psihologie”, a mărturisit, anterior, Viorel Lis, relatează Antena Stars.