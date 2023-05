Vedeta din România a subliniat că secretul ei constă în cantitate. Aceasta mănâncă orice, însă în cantități mici și nu după ora 17:00.

Teo Trandafir urmează o dietă strictă

„Mănânc foarte, foarte puțin. Iau o farfuriuță de cafea și îmi imaginez că este un platou, în loc de lingură folosesc o linguriță. Nu mai mănânc după ora 17:00, este un fel de fasting pe care îl practic fără să vreau. Mănânc împreună cu colegii mei și apoi mănânc a doua zi tot împreună cu ei. Mănânc absolut orice, nu pot să beau nimic acidulat, nici măcar un pahar de vin”, a spus Teo Trandafir pentru viva.ro

De asemenea, acesta a explicat că obișnuia să mănânce mai mult decât avea nevoie.

„Din moment ce mă făcusem atât de mare și, într-adevăr, ochii sunt mai mari decât burta. Probabil îmi comandam prea mult, nici nu mai țin minte, dar nu cred că m-am îngrășat din soare și aer curat, ceva, ceva am făcut greșit. Nu îmi amintesc nici să mă fi îmbuibat. Poate aveam alt metabolism, care să se fi modificat în timp”, a mai spus Teo Trandafir.

Vedeta spune că există o măsură în toate

Mai apoi, aceasta a subliniat „există o măsură în toate”, iar „cantitatea este secretul”.

„Nu, dar am înțeles că est modus in rebus, că există o măsură în toate. Dacă mănânci jumătate de felie de pâine cu unt, poți combina foarte bine grăsimea cu carbohidrații, cu condiția să te oprești acolo. Dacă vrei să mănânci o amandină, orientează-te spre varianta mini și te oprești la una singură. Eu combin orice cu orice pentru că știu că voi mânca două linguri și mă opresc. Cantitatea este secretul. Mecanic nu pot face excese, pentru că am stomacul foarte mic”, a explicat vedeta.

Potrivit sursei menționate, aceasta a fost întrebată și ce ar vrea să mai schimbe în viața ei, dar și ce alte dorințe are.

„Mi-ar plăcea să fiu mai puțin empatică, pentru că asimilez problemele celorlalți. (…) Să nu îmi moară prietenii, să nu îmi dea Dumnezeu ce Îi cer, ci ceea ce vreau și am nevoie cu adevărat și să înceapă să vină vremuri mai bune pentru toată lumea”, a răspuns Teo Trandafir.