Asta pentru că varza, care și în cele mai grele și tulburi vremuri nu a lipsit de pe masa rușilor, riscă să devină un lux. Dacă, așa cum se spune, culturile de varză se usucă, atunci Vladimir Putin chiar are o mare problemă, susține Daily Beast.

În avalanșa de informații privind rețeaua globală de multimiliardare de dolari, de companii paravan și conturi bancare ascunse prin diverse țări, care îi asigură confortul financiar lui Putin, acoliților săi și războiului lor în Ucraina, s-a pierdut din vedere un aspect, subliniază Daily Beast. Și, după cum susține o sursă bine informată, nu este vorba de un simplu zvon.

Cea mai mare spaimă a lui Vladimir Putin este mâncarea, mai precis riscul ca, la un moment dat, să nu mai poată asigura suficientă hrană pentru cele 143 de milioane de ruși. În ciuda recoltelor bune din ultimul an, factorul declanșator al coșmarului lui Putin își are rădăcinile în buletinele de știri în alb-negru, din timpul Revoluției bolșevice din 1917, când imperiul țarist a fost răsturnat de la putere din cauza eșecului de a asigura hrana populației ruse.

Consumerism patriotic

„Este vorba de un consumerism patriotic”, a declarat pentru The Daily Beast istoricul rus Anya von Bremzen, autoarea cărții ”Mastering the Art of Soviet Cooking”, specialistă în legătura dintre Kremlin și bucătărie. „Mâncați o ciorbă rusească rusească cu varză și kasha și veți fi fericiți”, acesta este un slogan cu un puternic impact istoric, într-o perioadă de lupte naționale, explică ea. În ultima lună, instituțiile de presă au difuzat imagini cu oficiali guvernamentali de la Moscova care împărțeau saci cu cârnați, pește, kasha și prăjituri familiilor din Rusia ai căror fii și soți au murit „eroic” luptând în Ucraina.

„Dryannaya pischa”, echivalentul pentru „junk-food”

Bremzen și alții descriu „shchi da kasha”, „pischa nasha” sau ciorba de varză, cele mai consumate mâncăruri ale rușilor, drept una dintre cele mai vechi axiome ale țării. Pe străzile marilor orașe, în vasta sălbăticie a pădurilor și a tundrei rusești, această axiomă se traduce cam așa: „nu vom mânca niciodată ceva mai bun”.

„O astfel de gândire rezonează în inimile noastre”, a declarat pentru The Daily Beast un oficial rus, sub protecția anonimatului „Și rușii au o expresie pentru a descrie ceea ce americanii numesc ”junk food”. Este ”dryannaya pischa”, adică mâncare de aruncat la gunoi. Rușii pot mânca tot felul de mizerii pentru că prea mulți dintre ei au suferit în trecut de foame, așa că orice lucru care putea deveni comestibil era considerat o comoară, adaugă acesta.

Rușii nu pot supraviețui decât cu varză și kasha

Dr. John Mariani, autorul cărții „Cum a cucerit lumea mâncarea italiană. Istoria supraalimentării”, consideră că schema culinară a lui Putin este o metodă credibilă de a revigora fervoarea naționalistă necesară pentru a-și continua războiul împotriva Ucrainei. „Bucătăria rusă este, de fapt, mâncare țărănească”, explică Mariani într-un interviu pentru The Daily Beast.

„Este simplă, bazată pe ingrediente sărace. Nu e ceea ce găsești la ”The Russian Tea Room” din New York, unde toate felurile de mâncare poartă numele prinților și țarilor, sau la restaurantele de lux, frecventate de oligarhii din Moscova și Sankt Petersburg”, afirmă el.

Cea mai bună modalitate prin care oamenii pot descifra directiva lui Putin pentru apetitul Rusiei este să ia în considerare ce s-ar putea întâmpla dacă Joe Biden le-ar ordona americanilor să mănânce și altceva decât macaroane cu brânză, explică Mariani.

„Americanii ar ieși în stradă. Ei nu ar putea supraviețui emoțional doar cu macaroane și brânză. Rușii nu pot supraviețui cu nimic altceva decât cu varză și kasha. Aceasta este mâncarea Rodinei (patria-mamă)”, adaugă el.