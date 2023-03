Fiul său, Ricou Browning Jr, și el un cunoscut coordonator marin pentru producții de film și TV, a confirmat moartea tatălui său, relatează Deadline.

Ultimul supraviețuitor al unor filme clasice de groază din anii 40-50

Considerat ultimul supraviețuitor al unor filme clasice de groază din anii 40-50, Browning a studiat educația fizică la Universitatea de Stat din Florida, înainte de se angaja, în anul 1943, la Wakulla Springs, un parc subacvatic folosit încă din anii 1930 pentru diferite filme, inclusiv pentru turnarea celebrei producții „Tarzan”.

Aici, Browning a început să cânte în spectacolele subacvatice regizate de un cunoscut înotător al acelor ani, Newt Perry. În 1953, Browning a fost însărcinat să asiste o echipă de filmare în căutarea locațiilor pentru un viitor film de groază realizat de celebra „Universal Pictures”.

Cum a ajuns să întruchipeze „creatura” din trilogia cu același nume

Așa că, în curând, avea să îmbrace costumul de pește umanoid care avea să devină un simbol al filmelor horror de la Hollywood din anii 50 – „creatura” din „Creatura din Laguna Neagră”, regizat de Jack Arnold (1954).

Memorabilă rămâne secvența în care „creatura” întruchipată de Browning înoată chiar sub eroina filmului, interpretată de Julia Adams. Browning a continuat să joace rolul creaturii în trilogia care a cuprins apoi „Revenge of the Creature” (1955) și „The Creature Walks Among Us” (1956).

A regizat zeci de episoade din serialul „Flipper”

La începutul anilor 60, Browning s-a implicat în alte proiecte de film și TV. În 1963, scriitorul Jack Cowden a creat povestea unui delfin foarte inteligent. Regizat de James B. Clark în 1963, Flipper a devenit în lumea cinematografiei cea mai impresionantă poveste despre delfini, așa cum a fost Lassie.

Un serial TV, adaptat după filmul Flipper a început să fie difuzat pe NBC între anii 1964-67. Browning a regizat mai mult de 30 de episoade ale serialului. Cam în aceeași perioadă, Browning a regizat episoade din producția „Gentle Ben” de la CBS. Tot el a făcut regia unor secvențe subacvatice ale comediei „Tony Randall-Janet Leigh” din 1969, iar patru ani mai târziu a regizat filmul „Salty”, despre un leu de mare prietenos.