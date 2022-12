Bomba momentului despre Simona Halep! Sportiva vrea să dea lovitura la final de an: Este imbatabil …

Simona Halep se află în vacanță în Londra, însă așteaptă cu sufletul la gură verdictul final în ceea ce privește scandalul de dopaj în care a fost implicată în acest an. Sportiva speră să poată obține ridicarea suspendării cât mai repede, pentru a putea primi un wild card la Australian Open.

Avocații angajați de către sportivă spun că dosarul nevinovăției este unul ”imbatabil”. Tenismena din Constanța a apelat la ajutorul celei mai tari case de avocatură din Franța, aceasta având experiență cu cazurile de dopaj.

Simona Halep și-a petrecut Crăciunul în Marea Britanie

Cât timp a așteptat verdictul final în ceea ce privește ridicarea suspendării pe termen nelimitată, fostul numărul 1 WTA a decis să se plimbe pe străzile din capitala Marii Britanii. Bineînțeles, sportiva a publicat pe Instagram mai multe imagini din vacanța sa de Crăciun, iar fanii au reacționat imediat la postările ei.

Anul 2022 nu a fost unul tocmai fericit pentru Simona Halep

În acest an, fosta campionă mondială a trecut prin mai multe momente nefericite. După ce a anunțat că divorțează de Toni Iuruc, cel cu care ar fi trebuit să se căsătorească religios în acest an, sportiva a fost testată pozitiv la un control antidoping. Testul arată că Simona Halep a consumat o substanță cunoscută sub numele de roxadustat.

La momentul respectiv, Simona Halep a precizat că lupta pentru a arăta care este, de fapt, adevărul, este cel mai dificil medic din viața sa.

”Astăzi începe cel mai dificil meci din viaţa mea: o luptă pentru adevăr. Am fost notificată că am fost testată pozitiv pentru o substanţă numită Roxadustat, într-o cantitate extrem de mică, lucru care a venit ca cel mai mare şoc al vieţii. În toată cariera mea, ideea de a trişa nu mi-a trecut nici măcar o dată prin minte şi este total împotriva valorilor cu care am fost educată. În faţa unei situaţii aşa de nedrepte, mă simt confuză şi trădată. Voi lupta până la sfârşit pentru a dovedi că nu am luat conştient substanţa interzisă şi am încredere că mai devreme sau mai târziu adevărul va ieşi la iveală”, a spus sportiva la momentul respectiv.