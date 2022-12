La scurt timp după ce Agenția Internațională de Integritate în Tenis a suspendat-o provizoriu pe Simona Halep pentru că a fost depistată cu Roxadustat în organism, o substanță interzisă care îți mărește rezistența la efort fizic, nume mari din lumea sportului au vorbit despre scandalul de dopaj în care este implicată jucătoarea de tenis din România.

Printre aceste nume mari se află și John Millman, care este ferm convins să Simona Halep este nevinovată și speră să o revadă curând pe terenul de tenis.

„În general nu îmi plac TUE-urile (scutirile pentru uz terapeutic) în sportul profesionist. Deschid prea multe breșe pentru a te putea dopa legal.

E o situație foarte nefericită pentru cei care au cu adevărat nevoie, precum este cazul aici. Cu toate acestea, este cunoscut de mult timp că, dacă vrei să te dopezi, faci rost de o scutire pentru uz terapeutic”, a scris, joi, John Millman pe contul lui de Twitter.

„Ca să continui, acesta este unul dintre motivele pentru care cred că Simona Halep este nevinovată. Dacă ar fi vrut cu adevărat să își îmbunătățească performanța printr-o substanță interzisă, ar fi putut căuta o scutire de uz terapeutic.

Cred cu tărie că e nevinovată și sper să revină cât mai curând pe teren”, a scris John Millman în secțiunea de comentarii.

In general I really don’t like TUE’s in professional sport. Opens up way too many loopholes to “legally dope” – it’s very unfortunate for those with legitimate need as is the probable case here. However it’s been long known that if you want to dope, get a TUE.

