Simona Halep a fost exclusă de la turneul caritabil Africa Cares din cauza scandalului de dopaj în care este implicată. Ea a fost înlocuită de o jucătoarea de tenis din Cehia, finalistă de două ori la Grand Slam și fostă jucătoare de simplu numărul 1 la nivel internațional.

„V-o prezentăm pe Karolina Pliskova din Cehia. Ea o va înlocui pe Simona Halep și va juca pe teritoriul Africii săptămâna viitoare!”, este mesajul postat, duminică, pe pagina oficială de Twitter a Africa Cares Tennis Challenge 2022.

Introducing @KaPliskova coming from the Czech Republic!🇨🇿 She will be replacing Simona Halep, and will be playing on Africa soil next week!🇿🇦

🎾PLAYER PROFILE🎾

🇨🇿Czech Republic player

🏆Former No. 1 Singles Player Internationally

🏆 Two Times Grand Slam finalist

@TicketProSA pic.twitter.com/EInQ4TJrpI

— Africa Cares Tennis Challenge 2022 (@africacares_sa) November 27, 2022